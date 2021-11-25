12:44 25.11.2021 (обновлено: 13:34 25.11.2021)
Путин сменил главу ФСИН
Президент Путин назначил Аркадия Гостева директором ФСИН вместо Александра Калашникова
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.
"Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.
Его сменит замглавы МВД Аркадий Гостев.
"Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", — следует из другого указа.
"Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", — следует из другого указа.
Причина кадровых перестановок пока не уточняется.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что в Совфеде надеются на продолжение сотрудничества по вопросу ответственности за пытки в колониях.
Калашников руководил ФСИН с октября 2019-го. Гостев — генерал-полковник полиции, занимал должность замминистра внутренних дел с лета 2012 года.