https://ria.ru/20211125/fsin-1760688980.html

Путин сменил главу ФСИН

Путин сменил главу ФСИН - РИА Новости, 25.11.2021

Путин сменил главу ФСИН

Президент России Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:44

2021-11-25T12:44

2021-11-25T13:34

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр калашников

политика

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.Его сменит замглавы МВД Аркадий Гостев."Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", — следует из другого указа. Причина кадровых перестановок пока не уточняется.Сенатор Андрей Клишас заявил, что в Совфеде надеются на продолжение сотрудничества по вопросу ответственности за пытки в колониях.Калашников руководил ФСИН с октября 2019-го. Гостев — генерал-полковник полиции, занимал должность замминистра внутренних дел с лета 2012 года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, политика