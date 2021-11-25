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"Ростех" разработал флэшку с возможностью уничтожения данных
"Ростех" разработал флэшку с возможностью уничтожения данных - РИА Новости, 25.11.2021
"Ростех" разработал флэшку с возможностью уничтожения данных
Специалисты холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" разработали флэш-карту, пользователь которой может уничтожить все хранящиеся на ней данные при одном РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T16:20
2021-11-25T16:20
2021-11-25T16:20
общество
технологии
ростех
игорь насенков
технодинамика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" разработали флэш-карту, пользователь которой может уничтожить все хранящиеся на ней данные при одном нажатии на кнопку на торце устройства, сообщила пресс-служба "Ростеха"."Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех разработал флэш-накопитель, ликвидирующий информацию нажатием кнопки. В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, поскольку при срабатывании электродетонатора целость его корпуса не нарушается, а хранящиеся на флэшке данные уничтожаются без возможности восстановления", - говорится в сообщении пресс-службы.Компания указывает, что в едином корпусе устройства расположены чип памяти, элементы питания и управления. Когда пользователь нажимает на кнопку, "источник питания активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной струей"."Мы создали новое устройство, которое способно надежно обезопасить информацию от несанкционированного доступа: невозможность восстановления данных подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна корпуса", – отметил гендиректор холдинга Игорь Насенков, слова которого приводятся в сообщении.Как указывает пресс-служба, разработкой занимались специалисты АО "НПП "Краснознаменец". "Потенциальными потребителями устройства могут стать госведомства, а также компании, работающие с конфиденциальной информацией", - отмечает "Ростех".
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общество, технологии, ростех, игорь насенков, технодинамика, россия
"Ростех" разработал флэшку с возможностью уничтожения данных
"Ростех" разработал флэшку с возможностью уничтожения данных при нажатии на кнопку
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Специалисты холдинга "Технодинамика
" госкорпорации "Ростех" разработали флэш-карту, пользователь которой может уничтожить все хранящиеся на ней данные при одном нажатии на кнопку на торце устройства, сообщила пресс-служба "Ростеха
".
"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех разработал флэш-накопитель, ликвидирующий информацию нажатием кнопки. В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, поскольку при срабатывании электродетонатора целость его корпуса не нарушается, а хранящиеся на флэшке данные уничтожаются без возможности восстановления", - говорится в сообщении пресс-службы.
Компания указывает, что в едином корпусе устройства расположены чип памяти, элементы питания и управления. Когда пользователь нажимает на кнопку, "источник питания активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной струей".
"Мы создали новое устройство, которое способно надежно обезопасить информацию от несанкционированного доступа: невозможность восстановления данных подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна корпуса", – отметил гендиректор холдинга Игорь Насенков
, слова которого приводятся в сообщении.
Как указывает пресс-служба, разработкой занимались специалисты АО "НПП "Краснознаменец". "Потенциальными потребителями устройства могут стать госведомства, а также компании, работающие с конфиденциальной информацией", - отмечает "Ростех".