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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211125/felton-1760771589.html
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" встретится с поклонниками в Москве
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" встретится с поклонниками в Москве - РИА Новости, 25.11.2021
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" встретится с поклонниками в Москве
Британский актер Том Фелтон, известный зрителям по роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", станет хедлайнером фестиваля поп-культуры BUBBLE Comics Con,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T19:12
2021-11-25T19:12
культура
новости культуры
москва
снг
экспоцентр
гарри поттер
том фелтон
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британский актер Том Фелтон, известный зрителям по роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", станет хедлайнером фестиваля поп-культуры BUBBLE Comics Con, который пройдет в Москве 18 и 19 декабря, сообщили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что Фелтон также раздаст автографы, поучаствует в фотосессиях, а с кем-то даже лично встретится. Предстоящий фестиваль пройдет в COVID-free формате. Это значит, что лицам старше семи лет нужно будет предъявить QR-код. BUBBLE Comics Con пройдет в "Экспоцентре". Среди участников заявлены лучше авторы и художники комиксов из России и СНГ. В дни фестиваля анонсируют новинки в мире кино и игровой индустрии, проведут эксклюзивные презентации и, конечно же, конкурс косплея.
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новости культуры, москва, снг, экспоцентр, гарри поттер, том фелтон
19:12 25.11.2021
 
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" встретится с поклонниками в Москве

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" встретится с поклонниками в Москве

© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой фестиваля BUBBLE Comics ConАктер Том Фелтон
Актер Том Фелтон - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой фестиваля BUBBLE Comics Con
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британский актер Том Фелтон, известный зрителям по роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", станет хедлайнером фестиваля поп-культуры BUBBLE Comics Con, который пройдет в Москве 18 и 19 декабря, сообщили в пресс-службе.

"Звездный гость посетит оба дня мероприятия, выступит на сцене и ответит на вопросы фанатов", — говорится в релизе.

В пресс-службе отметили, что Фелтон также раздаст автографы, поучаствует в фотосессиях, а с кем-то даже лично встретится.
"Это первый случай, когда формат Meet & Greet со звездой мирового масштаба реализуется на российском комикс-фестивале. Для нас было очень важно дать посетителям этот шанс", — комментирует организатор фестиваля Татьяна Селиверова.
Предстоящий фестиваль пройдет в COVID-free формате. Это значит, что лицам старше семи лет нужно будет предъявить QR-код.
BUBBLE Comics Con пройдет в "Экспоцентре". Среди участников заявлены лучше авторы и художники комиксов из России и СНГ. В дни фестиваля анонсируют новинки в мире кино и игровой индустрии, проведут эксклюзивные презентации и, конечно же, конкурс косплея.
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