https://ria.ru/20211125/felton-1760771589.html

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" встретится с поклонниками в Москве

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" встретится с поклонниками в Москве - РИА Новости, 25.11.2021

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" встретится с поклонниками в Москве

Британский актер Том Фелтон, известный зрителям по роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", станет хедлайнером фестиваля поп-культуры BUBBLE Comics Con,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T19:12

2021-11-25T19:12

2021-11-25T19:12

культура

новости культуры

москва

снг

экспоцентр

гарри поттер

том фелтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760770428_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_985b7ff22f2522da0cc9e5e1f8f07978.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британский актер Том Фелтон, известный зрителям по роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", станет хедлайнером фестиваля поп-культуры BUBBLE Comics Con, который пройдет в Москве 18 и 19 декабря, сообщили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что Фелтон также раздаст автографы, поучаствует в фотосессиях, а с кем-то даже лично встретится. Предстоящий фестиваль пройдет в COVID-free формате. Это значит, что лицам старше семи лет нужно будет предъявить QR-код. BUBBLE Comics Con пройдет в "Экспоцентре". Среди участников заявлены лучше авторы и художники комиксов из России и СНГ. В дни фестиваля анонсируют новинки в мире кино и игровой индустрии, проведут эксклюзивные презентации и, конечно же, конкурс косплея.

https://ria.ru/20211116/potter-1759383373.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, москва, снг, экспоцентр, гарри поттер, том фелтон