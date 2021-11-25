https://ria.ru/20211125/evrokomissiya-1760741477.html

ЕС не будет снимать ограничения для привитых не одобренными ЕМА вакцинами

ЕС не будет снимать ограничения для привитых не одобренными ЕМА вакцинами - РИА Новости, 25.11.2021

ЕС не будет снимать ограничения для привитых не одобренными ЕМА вакцинами

Предложения Еврокомиссии по COVID-сертификату не снимают ограничения для привитых неодобренными ЕМА российской и китайской вакцинами, сообщил на... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:23

2021-11-25T16:23

2021-11-25T16:23

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еврокомиссия

sanofi

брюссель

astrazeneca

дидье рейндерс

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Предложения Еврокомиссии по COVID-сертификату не снимают ограничения для привитых неодобренными ЕМА российской и китайской вакцинами, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс."Мы не предлагаем менять эти правила. Здесь все зависит от решения ЕМА, которое решило одобрить определенный список вакцин, все государства это признают. Что касается других вакцин, не одобренных ЕМА, речь идет только о решении на национальном уровне. Новые предложения этого не меняют", - сообщил он.Он отвечал на вопрос о том, будут ли какие-либо послабления для жителей ЕС, вакцинированных российской и китайской вакциной "Спутником V" и Sinovac, не одобренными европейским регулятором. В настоящее время на уровне ЕС такие привитые не признаются вакцинированными и не могут пользоваться всеми послаблениями, которые доступны для вакцинированных одной из четырех одобренных европейским регулятором вакцин.В ЕМА процедуру постепенной экспертизы в последнее время проходили пять антикоронавирусных вакцин: CureVac, "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и американская Novavax.Позднее CureVac прекратила процедуру постепенной экспертизы своей вакцины в ЕС, а Novavax после успешного прохождения экспертизы подала заявку на авторизацию на рынке в ЕС.В ЕС сегодня авторизованы на рынке четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J, AstraZeneca.

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/koronavirus-1759854526.html

брюссель

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в мире, еврокомиссия, sanofi, брюссель, astrazeneca , дидье рейндерс, коронавирус covid-19