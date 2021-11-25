Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211125/evakuatsiya-1760644551.html
В шахте в Кузбассе произошло задымление, пострадали 15 человек
В шахте в Кузбассе произошло задымление, пострадали 15 человек - РИА Новости, 25.11.2021
В шахте в Кузбассе произошло задымление, пострадали 15 человек
В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области идет эвакуация 115 рабочих, сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T07:05
2021-11-25T09:35
происшествия
кемеровская область
новосибирск
сдс-уголь
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области идет эвакуация 115 рабочих, сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС.Как рассказали РИА Новости в оперативных службах, в результате инцидента пострадали 29 человек.По информации источника, двое из них находятся в тяжелом состоянии.В ГУМЧС России по Кемеровской области агентству подтвердили, что спасателям поступило сообщение о задымлении в шахте.Там уточнили, что задымление произошло в вентиляционном штреке шахты.Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20211103/shakhta-1757485202.html
кемеровская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_bd2ef38d8d40d6122473ec85565b0e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, новосибирск, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:05 25.11.2021 (обновлено: 09:35 25.11.2021)
 
В шахте в Кузбассе произошло задымление, пострадали 15 человек

Из-за задымления шахты "Листвяжная" в Кемеровской области эвакуируют 115 работников

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области идет эвакуация 115 рабочих, сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС.

"Мы подтверждаем, что есть задымление. Работают ВГСЧ (военизированные горноспасательные части. — Прим. ред.), людей выводят… Выводятся 115 человек", — сообщила собеседница агентства.

Как рассказали РИА Новости в оперативных службах, в результате инцидента пострадали 29 человек.

"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 29 человек", — сказал собеседник агентства.

По информации источника, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В ГУМЧС России по Кемеровской области агентству подтвердили, что спасателям поступило сообщение о задымлении в шахте.
"Люди выводятся. На месте работает отделение ВГСО (военизированный горноспасательный отряд). По оперативным данным в шахте находились 287 человек", — сказала собеседница агентства.
Там уточнили, что задымление произошло в вентиляционном штреке шахты.
Прокуратура начала проверку.
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 09:02
В Кузбассе организовали проверку из-за задымления на шахте "Байкаимская"
 
ПроисшествияКемеровская областьНовосибирскСДС-УгольРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Названы самые популярные криптовалюты в России
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
Лента новостейМолния
Названы самые популярные криптовалюты в России"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику