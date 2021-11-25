https://ria.ru/20211125/evakuatsiya-1760644551.html

В шахте в Кузбассе произошло задымление, пострадали 15 человек

В шахте в Кузбассе произошло задымление, пострадали 15 человек - РИА Новости, 25.11.2021

В шахте в Кузбассе произошло задымление, пострадали 15 человек

В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области идет эвакуация 115 рабочих, сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T07:05

2021-11-25T07:05

2021-11-25T09:35

происшествия

кемеровская область

новосибирск

сдс-уголь

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области идет эвакуация 115 рабочих, сообщила РИА Новости представитель холдинга СДС.Как рассказали РИА Новости в оперативных службах, в результате инцидента пострадали 29 человек.По информации источника, двое из них находятся в тяжелом состоянии.В ГУМЧС России по Кемеровской области агентству подтвердили, что спасателям поступило сообщение о задымлении в шахте.Там уточнили, что задымление произошло в вентиляционном штреке шахты.Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20211103/shakhta-1757485202.html

кемеровская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, новосибирск, сдс-уголь, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе