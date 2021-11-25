https://ria.ru/20211125/ermitazh-1760733841.html
Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря
Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря - РИА Новости, 25.11.2021
Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря
Бесплатно посетить экспозиции Государственного Эрмитажа смогут все льготные категории граждан каждый третий четверг месяца, дети до 14 лет и инвалиды смогут... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:56
2021-11-25T15:56
2021-11-25T15:56
культура
михаил пиотровский
музеи
государственный эрмитаж
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Бесплатно посетить экспозиции Государственного Эрмитажа смогут все льготные категории граждан каждый третий четверг месяца, дети до 14 лет и инвалиды смогут бесплатно посещать музей в любой день с 1 декабря, сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.Он добавил, что Эрмитаж в плане льготного посещения возвращается к "доковидным временам". "Мы заработали некоторые деньги, и мы можем вернуть некоторые льготы с 1 декабря. Кроме федеральных льготников, все расходы по льготам платятся музеем из своего кармана", - пояснил Пиотровский.Он отметил, что, по наблюдениям музея, третий четверг месяца, когда действует бесплатное посещение для льготных категорий, – день с самой низкой посещаемостью.
https://ria.ru/20211030/ermitazh-1757013582.html
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михаил пиотровский, музеи, государственный эрмитаж, новости культуры
Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря
Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Бесплатно посетить экспозиции Государственного Эрмитажа смогут все льготные категории граждан каждый третий четверг месяца, дети до 14 лет и инвалиды смогут бесплатно посещать музей в любой день с 1 декабря, сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Мы вводим некоторые льготы с 1 декабря. Так, мы вводим, что посещать Эрмитаж в любой день бесплатно смогут дети до 14 лет и инвалиды 1-2 группы, дети-инвалиды с сопровождающим. Также в каждый третий четверг месяца свободный вход в музей будет для пенсионеров, студентов, многодетных семей, военнослужащих, работников других музеев и других льготных категорий", - сказал Пиотровский.
Он добавил, что Эрмитаж в плане льготного посещения возвращается к "доковидным временам". "Мы заработали некоторые деньги, и мы можем вернуть некоторые льготы с 1 декабря. Кроме федеральных льготников, все расходы по льготам платятся музеем из своего кармана", - пояснил Пиотровский.
Он отметил, что, по наблюдениям музея, третий четверг месяца, когда действует бесплатное посещение для льготных категорий, – день с самой низкой посещаемостью.