https://ria.ru/20211125/ermitazh-1760733841.html

Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря

Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря - РИА Новости, 25.11.2021

Эрмитаж возобновляет бесплатное посещение для льготников с 1 декабря

Бесплатно посетить экспозиции Государственного Эрмитажа смогут все льготные категории граждан каждый третий четверг месяца, дети до 14 лет и инвалиды смогут... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:56

2021-11-25T15:56

2021-11-25T15:56

культура

михаил пиотровский

музеи

государственный эрмитаж

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Бесплатно посетить экспозиции Государственного Эрмитажа смогут все льготные категории граждан каждый третий четверг месяца, дети до 14 лет и инвалиды смогут бесплатно посещать музей в любой день с 1 декабря, сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.Он добавил, что Эрмитаж в плане льготного посещения возвращается к "доковидным временам". "Мы заработали некоторые деньги, и мы можем вернуть некоторые льготы с 1 декабря. Кроме федеральных льготников, все расходы по льготам платятся музеем из своего кармана", - пояснил Пиотровский.Он отметил, что, по наблюдениям музея, третий четверг месяца, когда действует бесплатное посещение для льготных категорий, – день с самой низкой посещаемостью.

https://ria.ru/20211030/ermitazh-1757013582.html

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михаил пиотровский, музеи, государственный эрмитаж, новости культуры