https://ria.ru/20211125/ekstraditsiya-1760805572.html
Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск - РИА Новости, 25.11.2021
Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Окружной суд в Варне разрешил экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в международный розыск по требованию суда в Санкт-Петербурге, говорится в... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T23:33
2021-11-25T23:33
2021-11-25T23:33
экстрадиция
санкт-петербург
болгария
варна
интерпол
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Окружной суд в Варне разрешил экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в международный розыск по требованию суда в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении болгарского суда.Согласно заявлению суда, 58-летний россиян был задержан в Варне в октябре. Отмечается, что в России его обвинили в присвоении чужого имущества в особо крупном размере."Ему предъявлено обвинение в том, что он создал условия для незаконного отчуждения и передачи прав на имущество, принадлежащее Институту архитектурно-строительного планирования в пользу компании, директором которой он был. По данным Интерпола, размер ущерба, нанесенного Российской Федерации, составил 305 миллионов рублей", - отмечается в заявлении суда.
https://ria.ru/20211125/ekstraditsiya-1760703031.html
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экстрадиция, санкт-петербург, болгария, варна, интерпол, россия
Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию россиянина, объявленного в международный розыск