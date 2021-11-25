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https://ria.ru/20211125/ekstraditsiya-1760703031.html
Захарова выразила протест из-за планов по экстрадиции россиянина в США
Захарова выразила протест из-за планов по экстрадиции россиянина в США - РИА Новости, 25.11.2021
Захарова выразила протест из-за планов по экстрадиции россиянина в США
Россия категорически протестует против возможной экстрадиции россиянина Дениса Казначеева из Германии в США; Берлин, если согласится на это, станет соучастником РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T13:42
2021-11-25T14:08
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
берлин (город)
германия
мария захарова
денис казначеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия категорически протестует против возможной экстрадиции россиянина Дениса Казначеева из Германии в США; Берлин, если согласится на это, станет соучастником антироссийской акции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С учетом вышеизложенных факторов, конечно, мы заявляем решительный протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США", - сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Россия принципиально никогда "не признавала, не признает и не признает в будущем" экстерриториальную юрисдикцию американских судебных органов и судебных органов каких-либо других государств."Убеждены, что дело Казначеева должно рассматриваться в германском суде. Мы уверены, что в Берлине не могут оспаривать право гражданина на реальную, а не на формальную возможность юридической защиты своих законных интересов, в частности, репутации, которой в США он будет гарантированно лишен", - добавила представитель министерства.Она добавила, что консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ находятся в прямом контакте с россиянином и его защитой. "Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации. Если власти Германии пойдут на экстрадицию российского гражданина... если до прохождения его дела через все апелляционные инстанции, которые предусмотрены немецким же законодательством и международным правом, то они фактически станут соучастниками серьезной антироссийской акции. Это будет учтено российской стороной при выстраивании взаимодействия с ФРГ по конкретным интересующим Берлин вопросам", - добавила представитель МИД РФ.Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Захарова заявляла, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест. Казначеева освободили под залог 15 июля.Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.Как пояснял РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, во время онлайн-заседания рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог" поднимался вопрос о многочисленных нарушениях прав Казначеева в ходе задержания, совместно с членом СПЧ при президенте РФ Евой Меркачевой готовится обращения в Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и консультативные советы МВД и Минюста Германии, чтобы оказать всяческую помощь россиянину.
https://ria.ru/20201112/kaznacheev-1584208549.html
https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html
https://ria.ru/20210320/kiberprestupleniya-1602082409.html
сша
россия
берлин (город)
германия
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, берлин (город), германия, мария захарова, денис казначеев
13:42 25.11.2021 (обновлено: 14:08 25.11.2021)
 
Захарова выразила протест из-за планов по экстрадиции россиянина в США

Представитель МИД Захарова выразила протест из-за планов по экстрадиции Казначеева в США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия категорически протестует против возможной экстрадиции россиянина Дениса Казначеева из Германии в США; Берлин, если согласится на это, станет соучастником антироссийской акции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С учетом вышеизложенных факторов, конечно, мы заявляем решительный протест против возможной экстрадиции властями ФРГ российского гражданина в США", - сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Россия принципиально никогда "не признавала, не признает и не признает в будущем" экстерриториальную юрисдикцию американских судебных органов и судебных органов каких-либо других государств.
Денис Казначеев - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 04:39
Арестованный в Берлине Казначеев рассказал, как его допрашивали
"Убеждены, что дело Казначеева должно рассматриваться в германском суде. Мы уверены, что в Берлине не могут оспаривать право гражданина на реальную, а не на формальную возможность юридической защиты своих законных интересов, в частности, репутации, которой в США он будет гарантированно лишен", - добавила представитель министерства.
Она добавила, что консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ находятся в прямом контакте с россиянином и его защитой. "Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации. Если власти Германии пойдут на экстрадицию российского гражданина... если до прохождения его дела через все апелляционные инстанции, которые предусмотрены немецким же законодательством и международным правом, то они фактически станут соучастниками серьезной антироссийской акции. Это будет учтено российской стороной при выстраивании взаимодействия с ФРГ по конкретным интересующим Берлин вопросам", - добавила представитель МИД РФ.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 20:13
США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в киберпреступлениях
Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Захарова заявляла, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест. Казначеева освободили под залог 15 июля.
Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.
Как пояснял РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, во время онлайн-заседания рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог" поднимался вопрос о многочисленных нарушениях прав Казначеева в ходе задержания, совместно с членом СПЧ при президенте РФ Евой Меркачевой готовится обращения в Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и консультативные советы МВД и Минюста Германии, чтобы оказать всяческую помощь россиянину.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 00:44
В США россиянина Медведева осудили на десять лет за киберпреступления
 
СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреБерлин (город)ГерманияМария ЗахароваДенис Казначеев
 
 
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