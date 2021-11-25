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СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии
СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 25.11.2021
СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии
Основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 человек, является человеческая ошибка, сообщает информагентство БТА со ссылкой... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:50
2021-11-25T13:38
болгария
дтп с автобусом в болгарии
софия (город)
северная македония
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 человек, является человеческая ошибка, сообщает информагентство БТА со ссылкой на заместителя генерального прокурора страны и главу Национальной следственной службы Борислава Сарафова."Версия о человеческой ошибке на данный момент является ведущей и основной версией", - приводит агентство слова Сарафова.По его словам, дорожные условия могли способствовать аварии. Сарафов отверг версию теракта.Причиной смерти погибших в ДТП в большинстве случаев стало удушье от пожара, а не травмы, отметил Сарафов."Вскрытие показывает, что все жертвы погибли в основном от удушья от пожара, а не из-за травм в результате аварии или взрыва", - говорится в сообщении.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.
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болгария
софия (город)
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болгария, дтп с автобусом в болгарии, софия (город), северная македония
12:50 25.11.2021 (обновлено: 13:38 25.11.2021)
 
СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии

СМИ: основная версия причины ДТП в Болгарии — человеческая ошибка

© REUTERS / Stoyan NenovМесто ДТП с участием автобуса на автомагистрали "Струма" в Болгарии
Место ДТП с участием автобуса на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Stoyan Nenov
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 человек, является человеческая ошибка, сообщает информагентство БТА со ссылкой на заместителя генерального прокурора страны и главу Национальной следственной службы Борислава Сарафова.
"Версия о человеческой ошибке на данный момент является ведущей и основной версией", - приводит агентство слова Сарафова.
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По его словам, дорожные условия могли способствовать аварии. Сарафов отверг версию теракта.
Причиной смерти погибших в ДТП в большинстве случаев стало удушье от пожара, а не травмы, отметил Сарафов.
"Вскрытие показывает, что все жертвы погибли в основном от удушья от пожара, а не из-за травм в результате аварии или взрыва", - говорится в сообщении.
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.
 
БолгарияДТП с автобусом в БолгарииСофия (город)Северная Македония
 
 
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