https://ria.ru/20211125/dtp-1760690709.html
СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии
СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 25.11.2021
СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии
Основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 человек, является человеческая ошибка, сообщает информагентство БТА со ссылкой... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:50
2021-11-25T12:50
2021-11-25T13:38
болгария
дтп с автобусом в болгарии
софия (город)
северная македония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760355537_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_0fd971a7875980227ace77e011b7ebb1.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 человек, является человеческая ошибка, сообщает информагентство БТА со ссылкой на заместителя генерального прокурора страны и главу Национальной следственной службы Борислава Сарафова."Версия о человеческой ошибке на данный момент является ведущей и основной версией", - приводит агентство слова Сарафова.По его словам, дорожные условия могли способствовать аварии. Сарафов отверг версию теракта.Причиной смерти погибших в ДТП в большинстве случаев стало удушье от пожара, а не травмы, отметил Сарафов."Вскрытие показывает, что все жертвы погибли в основном от удушья от пожара, а не из-за травм в результате аварии или взрыва", - говорится в сообщении.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.
https://ria.ru/20211124/avtobus-1760494596.html
болгария
софия (город)
северная македония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760355537_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_39108e6b7b543066e1f76a35a9173f99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, дтп с автобусом в болгарии, софия (город), северная македония
12:50 25.11.2021 (обновлено: 13:38 25.11.2021)
СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии
СМИ: основная версия причины ДТП в Болгарии — человеческая ошибка