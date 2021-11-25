https://ria.ru/20211125/dtp-1760690709.html

СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии

СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 25.11.2021

СМИ назвали основную версию причины ДТП с автобусом в Болгарии

Основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 человек, является человеческая ошибка, сообщает информагентство БТА со ссылкой... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:50

2021-11-25T12:50

2021-11-25T13:38

болгария

дтп с автобусом в болгарии

софия (город)

северная македония

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основной версией причины ДТП с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 человек, является человеческая ошибка, сообщает информагентство БТА со ссылкой на заместителя генерального прокурора страны и главу Национальной следственной службы Борислава Сарафова."Версия о человеческой ошибке на данный момент является ведущей и основной версией", - приводит агентство слова Сарафова.По его словам, дорожные условия могли способствовать аварии. Сарафов отверг версию теракта.Причиной смерти погибших в ДТП в большинстве случаев стало удушье от пожара, а не травмы, отметил Сарафов."Вскрытие показывает, что все жертвы погибли в основном от удушья от пожара, а не из-за травм в результате аварии или взрыва", - говорится в сообщении.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

https://ria.ru/20211124/avtobus-1760494596.html

болгария

софия (город)

северная македония

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болгария, дтп с автобусом в болгарии, софия (город), северная македония