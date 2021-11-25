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В Тульской области два человека погибли и три пострадали в ДТП

В Тульской области два человека погибли и три пострадали в ДТП - РИА Новости, 25.11.2021

В Тульской области два человека погибли и три пострадали в ДТП

Два человека, включая 14-летнего подростка, скончались в результате ДТП в Тульской области, еще трое госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:16

2021-11-25T11:16

2021-11-25T11:16

происшествия

дтп

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Два человека, включая 14-летнего подростка, скончались в результате ДТП в Тульской области, еще трое госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.По данным УМВД по региону, ДТП произошло накануне вечером на 176-м километре автодороги М-2 "Крым". По предварительной информации, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением машиной и совершил столкновение с KIA Ceed. В результате ДТП погиб 14-летний мальчик, четыре человека, включая 13-летнего мальчика, были госпитализированы.Она отметила, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, тульская область