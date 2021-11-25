https://ria.ru/20211125/detdom-1760676138.html

В Московской области закрылись все детские дома

В Московской области закрылись все детские дома - РИА Новости, 25.11.2021

В Московской области закрылись все детские дома

В Подмосковье прекратили свою деятельность все детские дома, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T11:52

2021-11-25T11:52

2021-11-25T23:40

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

новости подмосковья

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Подмосковье прекратили свою деятельность все детские дома, сообщил губернатор Андрей Воробьев.По его словам, в 2013 году в регионе находились 44 воспитательных учреждения. "Как известно, там очень заботливые воспитатели, педагоги, но лучше, чтобы детских домов не было. И мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в 2021 году все наши детские дома закрыты", — сказал он на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню матери в Доме правительства.Воробьев отметил, что дети устроены в приемные семьи.

https://ria.ru/20200508/1571134712.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев