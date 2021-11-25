https://ria.ru/20211125/detdom-1760676138.html
В Московской области закрылись все детские дома
В Московской области закрылись все детские дома - РИА Новости, 25.11.2021
В Московской области закрылись все детские дома
В Подмосковье прекратили свою деятельность все детские дома, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T11:52
2021-11-25T11:52
2021-11-25T23:40
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Подмосковье прекратили свою деятельность все детские дома, сообщил губернатор Андрей Воробьев.По его словам, в 2013 году в регионе находились 44 воспитательных учреждения. "Как известно, там очень заботливые воспитатели, педагоги, но лучше, чтобы детских домов не было. И мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в 2021 году все наши детские дома закрыты", — сказал он на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню матери в Доме правительства.Воробьев отметил, что дети устроены в приемные семьи.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
11:52 25.11.2021 (обновлено: 23:40 25.11.2021)
В Московской области закрылись все детские дома
Губернатор Подмосковья Воробьев: в этом году в области закрылись все детские дома