https://ria.ru/20211125/delta-1760641064.html

В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"

В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта" - РИА Новости, 25.11.2021

В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"

Новость о том, что штамм "дельта" коронавируса самоликвидировался, звучит как чудо, но реальность пока совершенно иная – этот вариант во всех странах постоянно... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T03:08

2021-11-25T03:08

2021-11-25T03:08

наука

япония

южная корея

великобритания

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

камиль хафизов

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новость о том, что штамм "дельта" коронавируса самоликвидировался, звучит как чудо, но реальность пока совершенно иная – этот вариант во всех странах постоянно мутирует и появляются новые линии вируса, которые потенциально могут стать даже более опасными, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете Japan Times сообщил, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации"."Новость из Японии о том, что штамм "дельта" домутировал до того, что "самоликвидировался", была разнесена СМИ, и это было похоже на чудо, которое предзнаменовало бы скорое окончание пандемии. Боюсь, реальность выглядит совсем иначе. Пока мы отмечаем то, что линия "дельта" во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными. Недавний пример - подлиния дельты AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем "исходная" дельта, и в той же Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаях заражений", - сказал Хафизов.Он отметил, что достаточно сложно представить себе описанную японскими учеными ситуацию, при которой вирус мутировал так, что вдруг утратил способность размножаться, но одновременно с этим он как-то широко размножился среди населения, чтобы дать продолжение неудачной своей версии. Наиболее вероятное объяснение "японского чуда" - высокий процент вакцинации и, что не менее важно, строгое соблюдение противоэпидемических мер населением, подчеркнул Хафизов.По его словам, в соседней Южной Корее процент вакцинированных примерно тот же, что и в Японии - около 80%, а количество инфицированных находится на максимуме за всю историю пандемии в стране. Важное отличие между странами в том, что в Японии население сразу было крайне дисциплинированно в части соблюдения социальной дистанции и ношения масок, а в Южной Корее же пришлось вводить большие штрафы за отсутствие маски, пояснил специалист."Сами японские власти и не думают праздновать окончание эпидемии, отмечая, что новые волны заболеваемости еще будут. Население полностью с ними солидарно, и все продолжают носить маски, даже несмотря на столь низкий процент инфицированных в стране", - уточнил Хафизов.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760631930.html

https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html

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япония, южная корея, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов