https://ria.ru/20211125/dagestan-1760764888.html
Народное собрание Дагестана поддержало законопроект о QR-кодах
Народное собрание Дагестана поддержало законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 25.11.2021
Народное собрание Дагестана поддержало законопроект о QR-кодах
Народное собрание Дагестана поддержало федеральный законопроект об использовании QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T17:53
2021-11-25T17:53
2021-11-25T17:53
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МАХАЧКАЛА, 25 ноя – РИА Новости. Народное собрание Дагестана поддержало федеральный законопроект об использовании QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест, сообщает пресс-служба регионального парламента.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению."Законопроект поддержали 62 из 72 присутствующих на заседании депутатов, четыре проголосовали против, еще шестеро воздержались. Данный законопроект был разослан в органы управления здравоохранения Республики Дагестан, комитеты народного собрания. Замечаний и предложений от комитетов не поступило", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, законопроект прошел обсуждение во всех фракциях республиканского парламента.
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госдума рф, россия, коронавирус в россии
Народное собрание Дагестана поддержало законопроект о QR-кодах
В Дагестане поддержали законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
МАХАЧКАЛА, 25 ноя – РИА Новости. Народное собрание Дагестана поддержало федеральный законопроект об использовании QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Правительство РФ
12 ноября внесло в Госдуму
два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
"Законопроект поддержали 62 из 72 присутствующих на заседании депутатов, четыре проголосовали против, еще шестеро воздержались. Данный законопроект был разослан в органы управления здравоохранения Республики Дагестан, комитеты народного собрания. Замечаний и предложений от комитетов не поступило", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, законопроект прошел обсуждение во всех фракциях республиканского парламента.