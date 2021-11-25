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В России не обнаружили новый штамм COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
В России не обнаружили новый штамм COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 25.11.2021
В России не обнаружили новый штамм COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
Штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, который был выявлен в Ботсване, в России пока не обнаружен, но вероятность его появления есть, если он окажется более РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T14:24
2021-11-25T14:26
ботсвана
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
камиль хафизов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, который был выявлен в Ботсване, в России пока не обнаружен, но вероятность его появления есть, если он окажется более заразным и устойчивым по сравнению с другими, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он добавил, что эффективность вакцин против него может быть несколько снижена, но защита останется.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19."Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много", - сказал Хафизов.Он уточнил, что штамм B.1.1.529 был обнаружен в трех странах – Ботсване, ЮАР и Гонконге, при этом в Гонконге случай был завозной из ЮАР. Всего обнаружено пока 10 образцов, но, скорее всего, реальное число уже гораздо выше.
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ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, камиль хафизов
14:24 25.11.2021 (обновлено: 14:26 25.11.2021)
 
В России не обнаружили новый штамм COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: новый штамм COVID-19, выявленный в Ботсване, в России не обнаружили

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, который был выявлен в Ботсване, в России пока не обнаружен, но вероятность его появления есть, если он окажется более заразным и устойчивым по сравнению с другими, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он добавил, что эффективность вакцин против него может быть несколько снижена, но защита останется.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
03:08Наука
В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
"Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много", - сказал Хафизов.
Он уточнил, что штамм B.1.1.529 был обнаружен в трех странах – Ботсване, ЮАР и Гонконге, при этом в Гонконге случай был завозной из ЮАР. Всего обнаружено пока 10 образцов, но, скорее всего, реальное число уже гораздо выше.
 
БотсванаЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Камиль Хафизов
 
 
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