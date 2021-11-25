Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211125/covid-19-1760687098.html
На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии
На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии - РИА Новости, 25.11.2021
На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии
Врачи в Екатеринбурге вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, которая пережила две пандемии, сообщает минздрав Свердловской области. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:39
2021-11-25T12:47
хорошие новости
общество
екатеринбург
свердловская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Врачи в Екатеринбурге вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, которая пережила две пандемии, сообщает минздрав Свердловской области."Мы довольны результатами лечения. На фоне терапии была достигнута положительная динамика: нормализовались лабораторные показатели, стабилизировались температура и уровень сатурации. Евдокия Климентьевна пережила две пандемии за свою долгую жизнь, и сегодня мы с радостью выписываем ее домой", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением городской клинической больницы №40 Сергея Шабанова.Минздрав отмечает, что Евдокии Исаковой 103 года. Двенадцатого ноября она была госпитализирована в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в отделение №1 ГКБ №40, перепрофилированное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Двое суток она провела в отделении анестезиологии-реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. После улучшения состояния пациентка была переведена в обычную палату."Мы благодарны медикам за спасение нашей бабушки, она необыкновенный человек. Евдокия Климентьевна родилась 8 июля 1918 года. Она из ленинградских рабфаковок, по образованию – химик. В годы войны бабушка работала над новыми составами для обработки шкур для дубленок, сапог, чехлов, которые шли для нужд фронта. После победы вместе с мужем, военным летчиком, оказалась в Кольцово, работала на кафедре химии в институте и опять занималась новациями. Вырастила двоих детей: дочь и сына, который тоже стал военным летчиком", – цитирует пресс-служба внука пациентки Александра Печерина.ГКБ №40 с начала пандемии занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекций от новорожденного возраста до самых почтенных лет. Пока самой возрастной пациенткой оказалась Евдокия Исакова. Самым маленьким – двухнедельный малыш, уточняется в сообщении.За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 734 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 175 691. За сутки зарегистрировано 32 случая смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев – 8 262.
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742725439.html
https://ria.ru/20210118/kirov-1593562389.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, екатеринбург, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:39 25.11.2021 (обновлено: 12:47 25.11.2021)
 
На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии

В Екатеринбурге вылечили от COVID-19 103-летнюю Евдокию Исакову, пережившую две пандемии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Врачи в Екатеринбурге вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, которая пережила две пандемии, сообщает минздрав Свердловской области.
"Мы довольны результатами лечения. На фоне терапии была достигнута положительная динамика: нормализовались лабораторные показатели, стабилизировались температура и уровень сатурации. Евдокия Климентьевна пережила две пандемии за свою долгую жизнь, и сегодня мы с радостью выписываем ее домой", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением городской клинической больницы №40 Сергея Шабанова.
Минздрав отмечает, что Евдокии Исаковой 103 года. Двенадцатого ноября она была госпитализирована в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в отделение №1 ГКБ №40, перепрофилированное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Двое суток она провела в отделении анестезиологии-реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. После улучшения состояния пациентка была переведена в обычную палату.
"Мы благодарны медикам за спасение нашей бабушки, она необыкновенный человек. Евдокия Климентьевна родилась 8 июля 1918 года. Она из ленинградских рабфаковок, по образованию – химик. В годы войны бабушка работала над новыми составами для обработки шкур для дубленок, сапог, чехлов, которые шли для нужд фронта. После победы вместе с мужем, военным летчиком, оказалась в Кольцово, работала на кафедре химии в институте и опять занималась новациями. Вырастила двоих детей: дочь и сына, который тоже стал военным летчиком", – цитирует пресс-служба внука пациентки Александра Печерина.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 19:55Хорошие новости
В Подмосковье врачи вылечили 102-летнего ветерана от COVID-19
ГКБ №40 с начала пандемии занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекций от новорожденного возраста до самых почтенных лет. Пока самой возрастной пациенткой оказалась Евдокия Исакова. Самым маленьким – двухнедельный малыш, уточняется в сообщении.
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 734 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 175 691. За сутки зарегистрировано 32 случая смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев – 8 262.
Семилетняя Соня в Кировской областной детской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 17:37Хорошие новости
В Кирове спасли ребенка с поражением всех органов и систем после COVID-19
 
Хорошие новостиОбществоЕкатеринбургСвердловская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко"
02:47"Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без России
02:35Врач рассказала, кому запрещено употреблять мяту
02:15Брокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтью
02:15Автоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимой
01:52МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
01:41ГБР Украины может вызвать Зеленского на допрос
01:24Израиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19
01:14Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в Кузбассе
00:45В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
23:48Осеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил Беглов
23:47В Махачкале более тысячи человек остались без газа
23:43Андрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в Италии
23:41Секретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозой
23:36В Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в Европе
23:33Болгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыск
23:24Назван специфический симптом опасного уровня холестерина
23:23Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
23:20ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностику
23:17В Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев
Лента новостейМолния
"Самолет" может отказаться от планов по приобретению "Интеко""Государство не состоялось": на Украине признали беспомощность без РоссииВрач рассказала, кому запрещено употреблять мятуБрокер рассказал, какие акции подорожают вслед за нефтьюАвтоэксперт рассказал, надо ли прогревать машину зимойМВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"ГБР Украины может вызвать Зеленского на допросИзраиль может прекратить полеты в Южную Африку из-за нового штамма COVID-19Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших на шахте в КузбассеВ Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детейОсеннюю волну COVID-19 в Петербурге удалось стабилизировать, заявил БегловВ Махачкале более тысячи человек остались без газаАндрей Кончаловский получил премию Татьяны Павловой в ИталииСекретарь СНБО Украины назвал Россию постоянной угрозойВ Сербии считают полученную от России цену газа самой низкой в ЕвропеБолгария разрешила экстрадицию россиянина, объявленного Интерполом в розыскНазван специфический симптом опасного уровня холестеринаЭстония передала России останки трех солдат Красной армии ВОЗ изучает возможное влияние мутаций нового штамма COVID-19 на диагностикуВ Армении арестовали офицера за потерю позиции на границе во время боев