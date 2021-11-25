12:39 25.11.2021 (обновлено: 12:47 25.11.2021)
На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии
В Екатеринбурге вылечили от COVID-19 103-летнюю Евдокию Исакову, пережившую две пандемии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Врачи в Екатеринбурге вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, которая пережила две пандемии, сообщает минздрав Свердловской области.
"Мы довольны результатами лечения. На фоне терапии была достигнута положительная динамика: нормализовались лабораторные показатели, стабилизировались температура и уровень сатурации. Евдокия Климентьевна пережила две пандемии за свою долгую жизнь, и сегодня мы с радостью выписываем ее домой", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением городской клинической больницы №40 Сергея Шабанова.
Минздрав отмечает, что Евдокии Исаковой 103 года. Двенадцатого ноября она была госпитализирована в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в отделение №1 ГКБ №40, перепрофилированное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Двое суток она провела в отделении анестезиологии-реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. После улучшения состояния пациентка была переведена в обычную палату.
"Мы благодарны медикам за спасение нашей бабушки, она необыкновенный человек. Евдокия Климентьевна родилась 8 июля 1918 года. Она из ленинградских рабфаковок, по образованию – химик. В годы войны бабушка работала над новыми составами для обработки шкур для дубленок, сапог, чехлов, которые шли для нужд фронта. После победы вместе с мужем, военным летчиком, оказалась в Кольцово, работала на кафедре химии в институте и опять занималась новациями. Вырастила двоих детей: дочь и сына, который тоже стал военным летчиком", – цитирует пресс-служба внука пациентки Александра Печерина.
ГКБ №40 с начала пандемии занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекций от новорожденного возраста до самых почтенных лет. Пока самой возрастной пациенткой оказалась Евдокия Исакова. Самым маленьким – двухнедельный малыш, уточняется в сообщении.
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 734 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 175 691. За сутки зарегистрировано 32 случая смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев – 8 262.