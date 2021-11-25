https://ria.ru/20211125/covid-19-1760687098.html

На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии

На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии - РИА Новости, 25.11.2021

На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии

Врачи в Екатеринбурге вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, которая пережила две пандемии, сообщает минздрав Свердловской области. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:39

2021-11-25T12:39

2021-11-25T12:47

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Врачи в Екатеринбурге вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, которая пережила две пандемии, сообщает минздрав Свердловской области."Мы довольны результатами лечения. На фоне терапии была достигнута положительная динамика: нормализовались лабораторные показатели, стабилизировались температура и уровень сатурации. Евдокия Климентьевна пережила две пандемии за свою долгую жизнь, и сегодня мы с радостью выписываем ее домой", - приводятся в сообщении слова заведующего отделением городской клинической больницы №40 Сергея Шабанова.Минздрав отмечает, что Евдокии Исаковой 103 года. Двенадцатого ноября она была госпитализирована в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 в отделение №1 ГКБ №40, перепрофилированное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Двое суток она провела в отделении анестезиологии-реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов. После улучшения состояния пациентка была переведена в обычную палату."Мы благодарны медикам за спасение нашей бабушки, она необыкновенный человек. Евдокия Климентьевна родилась 8 июля 1918 года. Она из ленинградских рабфаковок, по образованию – химик. В годы войны бабушка работала над новыми составами для обработки шкур для дубленок, сапог, чехлов, которые шли для нужд фронта. После победы вместе с мужем, военным летчиком, оказалась в Кольцово, работала на кафедре химии в институте и опять занималась новациями. Вырастила двоих детей: дочь и сына, который тоже стал военным летчиком", – цитирует пресс-служба внука пациентки Александра Печерина.ГКБ №40 с начала пандемии занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекций от новорожденного возраста до самых почтенных лет. Пока самой возрастной пациенткой оказалась Евдокия Исакова. Самым маленьким – двухнедельный малыш, уточняется в сообщении.За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 734 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 175 691. За сутки зарегистрировано 32 случая смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев – 8 262.

https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742725439.html

https://ria.ru/20210118/kirov-1593562389.html

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