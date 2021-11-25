https://ria.ru/20211125/chvk-1760742129.html

Европарламент призвал страны Африки не сотрудничать с ЧВК "Вагнер"

Европарламент призвал страны Африки не сотрудничать с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 25.11.2021

Европарламент призвал страны Африки не сотрудничать с ЧВК "Вагнер"

Европарламент в проекте резолюции (не обязательны для исполнения и носят рекомендательный характер) призвал государства Африки не сотрудничать с частной... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T16:26

2021-11-25T16:26

2021-11-25T16:27

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Европарламент в проекте резолюции (не обязательны для исполнения и носят рекомендательный характер) призвал государства Африки не сотрудничать с частной охранной компанией "Вагнер" и предложил обсудить тему на предстоящем саммите ЕС-Африка - притом что Москва неоднократно опровергала заявления о российском военном присутствии в различных африканских странах.В частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".Очередная пленарная сессия ЕП проходит в Страсбурге."Европарламент призывает все государства, сотрудничающие с ЧВК "Вагнер" и связанными с ней структурами, в первую очередь Центральноафриканскую Республику, прекратить контакты с этой группой и ее сотрудниками", - говорится в опубликованном проекте резолюции.Там также говорится, что "Европарламент хочет, чтобы вопросы, связанные с деятельностью ЧВК "Вагнер", других частных военных организаций в Африке, стали предметом подробных дискуссий во время следующего саммита ЕС-Африка".Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях. В Кремле также заявляли, что российские военные советники не могли участвовать в преступлениях в ЦАР, это ложь. Сообщения СМИ о якобы "российских наемниках" в ЦАР опровергал и премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра.Евродепутаты также призывают власти другой африканской страны - Мали отказаться от планов сотрудничества с ЧВК "Вагнер".Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что ЕС может ввести санкции против российской охранной компании "Вагнер" в связи с ситуацией в Мали.Глава МИД РФ Сергей Лавров называл обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенными. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.Антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран, но добиться этой цели не удастся, заявил ранее в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.

https://ria.ru/20210926/mali-1751839607.html

https://ria.ru/20210929/vanger-1752414580.html

https://ria.ru/20211002/evropa-1752742022.html

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