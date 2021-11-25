https://ria.ru/20211125/chuvashiya-1760726170.html

Госсовет Чувашии поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госсовет Чувашии поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 25.11.2021

Госсовет Чувашии поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Госсовета Чувашии на заседании в четверг большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:20

2021-11-25T15:20

2021-11-25T15:20

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чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Госсовета Чувашии на заседании в четверг большинством голосов поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению."Тридцать три человека поддержали законопроект, 7 высказались против, 3 воздержались", - свидетельствуют данные на табло Госсовета Чувашии.Законопроект вызвал бурное обсуждение в Госсовете Чувашии. Однако министр здравоохранения республики Владимир Степанов заявил о том, что среди тяжелых больных практически нет тех, кто привился от коронавируса. В свою очередь заместитель председателя кабинета министров Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов отметил, что "этот вопрос рассматривался на заседаниях пяти комитетов Госсовета республики и был одобрен".

https://ria.ru/20211122/isk-1760199079.html

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политика, чувашская республика (чувашия), госдума рф, здоровье - общество, владимир степанов, россия, коронавирус в россии