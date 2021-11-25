https://ria.ru/20211125/carter-1760509983.html
Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы, пишут СМИ
Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2021
Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы, пишут СМИ
Актриса Хелена Бонэм Картер сыграет забытую звезду британской мыльной оперы Ноэль Гордон в мини-сериале под названием "Нолли", заказанным телеканалом ITV,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T04:46
2021-11-25T04:46
2021-11-25T04:47
культура
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Актриса Хелена Бонэм Картер сыграет забытую звезду британской мыльной оперы Ноэль Гордон в мини-сериале под названием "Нолли", заказанным телеканалом ITV, сообщает Variety. В драме, состоящей из трех эпизодов, расскажут о взлете и падении легенды телевидения Ноэль Гордон, которая в течение 18 лет была звездой многосерийной мелодрамы "Перекресток", пока ее не уволили из шоу в 1981 году без объяснения причин. Режиссером выбрали Питера Хора ("Видоизмененный углерод"). Сценарий подготовил Расселл Ти Дейвис ("Близкие друзья", "Торчвуд"), а продюсирует проект Никола Шиндлер ("Второе пришествие"). Она добавила, что в роли Гордон видела кого-то такого же "культового", какой была звезда британского телевидения. Лучше Хелены Бонэм Картер никто не подошел. Сама актриса призналась, что раньше не слышала о Ноэль. Но как только прочитала сценарий, открыла ее для себя, как "очаровательную, сложную, блестящую и смелую" женщину. "Очень рада помочь рассказать историю Нолли. Сценарий Рассела — гениальное произведение, и я надеюсь, что отдам ему и Нолли должное. Не могу дождаться начала", — поделилась впечатлениями Бонэм Картер. Полный актерский состав еще не объявили, как и дату премьеры. К съемкам драмы планируют приступить в 2022 году.
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хелена бонэм картер, новости культуры, кино и сериалы
04:46 25.11.2021 (обновлено: 04:47 25.11.2021)
Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы, пишут СМИ
Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Актриса Хелена Бонэм Картер сыграет забытую звезду британской мыльной оперы Ноэль Гордон в мини-сериале под названием "Нолли", заказанным телеканалом ITV, сообщает
Variety.
В драме, состоящей из трех эпизодов, расскажут о взлете и падении легенды телевидения Ноэль Гордон, которая в течение 18 лет была звездой многосерийной мелодрамы "Перекресток", пока ее не уволили из шоу в 1981 году без объяснения причин.
Режиссером выбрали Питера Хора ("Видоизмененный углерод"). Сценарий подготовил Расселл Ти Дейвис ("Близкие друзья", "Торчвуд"), а продюсирует проект Никола Шиндлер ("Второе пришествие").
"Что необычно, так это то, что эта женщина была на пике славы — "Перекресток" был самым масштабным шоу в стране. Но ее уволили без каких-либо объяснений и какого-либо права на ответ, — прокомментировала Шиндлер. — В мире пост-#Me Too невероятно погрузиться в то, через что она прошла в то время, как с ней обращались и насколько это было допустимо".
Она добавила, что в роли Гордон видела кого-то такого же "культового", какой была звезда британского телевидения. Лучше Хелены Бонэм Картер никто не подошел.
Сама актриса призналась, что раньше не слышала о Ноэль. Но как только прочитала сценарий, открыла ее для себя, как "очаровательную, сложную, блестящую и смелую" женщину.
"Очень рада помочь рассказать историю Нолли. Сценарий Рассела — гениальное произведение, и я надеюсь, что отдам ему и Нолли должное. Не могу дождаться начала", — поделилась впечатлениями Бонэм Картер.
Полный актерский состав еще не объявили, как и дату премьеры. К съемкам драмы планируют приступить в 2022 году.