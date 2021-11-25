https://ria.ru/20211125/carter-1760509983.html

Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы, пишут СМИ

Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2021

Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы, пишут СМИ

Актриса Хелена Бонэм Картер сыграет забытую звезду британской мыльной оперы Ноэль Гордон в мини-сериале под названием "Нолли", заказанным телеканалом ITV,... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T04:46

2021-11-25T04:46

2021-11-25T04:47

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Актриса Хелена Бонэм Картер сыграет забытую звезду британской мыльной оперы Ноэль Гордон в мини-сериале под названием "Нолли", заказанным телеканалом ITV, сообщает Variety. В драме, состоящей из трех эпизодов, расскажут о взлете и падении легенды телевидения Ноэль Гордон, которая в течение 18 лет была звездой многосерийной мелодрамы "Перекресток", пока ее не уволили из шоу в 1981 году без объяснения причин. Режиссером выбрали Питера Хора ("Видоизмененный углерод"). Сценарий подготовил Расселл Ти Дейвис ("Близкие друзья", "Торчвуд"), а продюсирует проект Никола Шиндлер ("Второе пришествие"). Она добавила, что в роли Гордон видела кого-то такого же "культового", какой была звезда британского телевидения. Лучше Хелены Бонэм Картер никто не подошел. Сама актриса призналась, что раньше не слышала о Ноэль. Но как только прочитала сценарий, открыла ее для себя, как "очаровательную, сложную, блестящую и смелую" женщину. "Очень рада помочь рассказать историю Нолли. Сценарий Рассела — гениальное произведение, и я надеюсь, что отдам ему и Нолли должное. Не могу дождаться начала", — поделилась впечатлениями Бонэм Картер. Полный актерский состав еще не объявили, как и дату премьеры. К съемкам драмы планируют приступить в 2022 году.

https://ria.ru/20211031/stewart-1756828210.html

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хелена бонэм картер, новости культуры, кино и сериалы