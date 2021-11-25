https://ria.ru/20211125/blogery-1760725047.html
Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве
Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве - РИА Новости, 25.11.2021
Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве
Суд вынес приговор блогерам, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве, сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T15:15
2021-11-25T15:15
2021-11-25T17:15
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговор блогерам, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве, сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале."Суд приговорил каждого из подсудимых к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда", — говорится в публикации.Именно о таком наказании просил суд прокурор.Инцидент произошел в марте. Трое граждан страны ближнего зарубежья вызвали на Пресненскую набережную такси бизнес-класса. Пока водитель BMW по их просьбе складывал пакеты в багажник, один из молодых людей сел за руль, второй — на пассажирское сиденье, а третий снимал происходящее на камеру. Потом обвиняемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним.Полиция возбудила уголовное дело по статье об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
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происшествия, москва, bmw ag, россия
15:15 25.11.2021 (обновлено: 17:15 25.11.2021)
Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве
Блогеры, устроившие розыгрыш с угоном такси в Москве, получили по 3,5 года колонии