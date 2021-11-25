https://ria.ru/20211125/blogery-1760725047.html

Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве

Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве - РИА Новости, 25.11.2021

Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве

Суд вынес приговор блогерам, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве, сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T15:15

2021-11-25T15:15

2021-11-25T17:15

происшествия

москва

bmw ag

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговор блогерам, которые ради розыгрыша угнали такси в Москве, сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале."Суд приговорил каждого из подсудимых к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда", — говорится в публикации.Именно о таком наказании просил суд прокурор.Инцидент произошел в марте. Трое граждан страны ближнего зарубежья вызвали на Пресненскую набережную такси бизнес-класса. Пока водитель BMW по их просьбе складывал пакеты в багажник, один из молодых людей сел за руль, второй — на пассажирское сиденье, а третий снимал происходящее на камеру. Потом обвиняемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним.Полиция возбудила уголовное дело по статье об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20211125/bloger-1760662230.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, bmw ag, россия