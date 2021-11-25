https://ria.ru/20211125/bloger-1760662230.html
В Москве завели дело против блогера, осквернившего памятный стенд
В Москве завели дело против блогера, осквернившего памятный стенд - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве завели дело против блогера, осквернившего памятный стенд
Уголовное дело возбуждено по факту осквернения блогером памятного стенда в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T10:44
2021-11-25T10:44
2021-11-25T10:44
происшествия
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юлия иванова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения блогером памятного стенда в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. По информации прокуратуры, ищут 19-летнего молодого человека."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", - сказала Иванова.Она добавила, что личность блогера установлена, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий.Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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происшествия, москва, юлия иванова, россия
В Москве завели дело против блогера, осквернившего памятный стенд
В Москве завели дело против блогера, осквернившего памятный стенд в Измайлове