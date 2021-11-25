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В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд
В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд - РИА Новости, 25.11.2021
В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд
Прокуратура Москвы поручила следствию проверить сообщения об осквернении мемориального стенда в Измайлове, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T09:49
2021-11-25T09:49
2021-11-25T09:49
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы поручила следствию проверить сообщения об осквернении мемориального стенда в Измайлове, сообщает пресс-служба ведомства."Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отчества, расположенного в столичном районе Измайлово", - говорится в релизе.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны.Прокуратура контролирует ход начавшейся проверки.
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происшествия, москва
В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд
В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд в Измайлове
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
поручила следствию проверить сообщения об осквернении мемориального стенда в Измайлове, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отчества, расположенного в столичном районе Измайлово", - говорится в релизе.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны.
Прокуратура контролирует ход начавшейся проверки.