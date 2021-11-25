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В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд

В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд - РИА Новости, 25.11.2021

В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд

Прокуратура Москвы поручила следствию проверить сообщения об осквернении мемориального стенда в Измайлове, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:49

2021-11-25T09:49

2021-11-25T09:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы поручила следствию проверить сообщения об осквернении мемориального стенда в Измайлове, сообщает пресс-служба ведомства."Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отчества, расположенного в столичном районе Измайлово", - говорится в релизе.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны.Прокуратура контролирует ход начавшейся проверки.

https://ria.ru/20211118/bloger-1759624090.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва