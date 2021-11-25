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Аэрофлот открыл продажу билетов из Красноярска в Бангкок
Аэрофлот открыл продажу билетов из Красноярска в Бангкок - РИА Новости, 25.11.2021
Аэрофлот открыл продажу билетов из Красноярска в Бангкок
Аэрофлот открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд) и обратно. Рейсы будут выполняться с 17 декабря на самолётах Boeing 737... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:40
2021-11-25T12:40
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МОСКВА, 25 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд) и обратно. Рейсы будут выполняться с 17 декабря на самолётах Boeing 737 по следующему расписанию:Международный аэропорт Красноярска является вторым базовым аэропортом Группы "Аэрофлот". Открытие нового направления станет ещё одним шагом к расширению программы прямых регулярных рейсов в обход Москвы. Полётное время из Красноярска в Бангкок составит 7 ч. 10 мин. Пассажиры маршрутной сети Красноярского хаба заметно сэкономят время в пути, сократят количество стыковочных рейсов, а путешествия станут комфортнее и доступнее.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
12:40 25.11.2021
 

Аэрофлот открыл продажу билетов из Красноярска в Бангкок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 ноя – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд) и обратно. Рейсы будут выполняться с 17 декабря на самолётах Boeing 737 по следующему расписанию:
Международный аэропорт Красноярска является вторым базовым аэропортом Группы "Аэрофлот". Открытие нового направления станет ещё одним шагом к расширению программы прямых регулярных рейсов в обход Москвы. Полётное время из Красноярска в Бангкок составит 7 ч. 10 мин. Пассажиры маршрутной сети Красноярского хаба заметно сэкономят время в пути, сократят количество стыковочных рейсов, а путешествия станут комфортнее и доступнее.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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