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Байдену удалили потенциально предраковую аденому
Байдену удалили потенциально предраковую аденому - РИА Новости, 25.11.2021
Байдену удалили потенциально предраковую аденому
Полип, вырезанный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, оказался трубчатой аденомой, сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор. РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T05:07
2021-11-25T15:31
в мире
сша
джо байден
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Полип, вырезанный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, оказался трубчатой аденомой, сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор.О'Коннор пояснил, что новообразование у главы государства — доброкачественное, но считается "потенциально предраковым повреждением". Дополнительного вмешательства оно пока не требует. Байдену, которому 20 ноября исполнилось 79 лет, предписано плановое наблюдение. "Как правило, повторная колоноскопия рекомендована через семь-десять лет", — рассказал врач.На время обследования толстого кишечника американский лидер находился под наркозом и передал полномочия вице-президенту Камале Харрис. Врачи заключили, что состояние здоровья президента позволяет ему без всяких ограничений исполнять свои обязанности.
https://ria.ru/20211120/kashel-1759921433.html
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в мире, сша, джо байден, вашингтон
05:07 25.11.2021 (обновлено: 15:31 25.11.2021)
 
Байдену удалили потенциально предраковую аденому

Врач Белого дома О'Коннор: у Байдена удалили потенциально предраковую аденому

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Полип, вырезанный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, оказался трубчатой аденомой, сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор.

"У президента Байдена был удален из восходящей кишки трехмиллиметровый доброкачественный на вид полип. <...> Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году", — говорится в пресс-релизе, распространенном через журналистский пул с согласия пациента.

О'Коннор пояснил, что новообразование у главы государства — доброкачественное, но считается "потенциально предраковым повреждением". Дополнительного вмешательства оно пока не требует.
Байдену, которому 20 ноября исполнилось 79 лет, предписано плановое наблюдение. "Как правило, повторная колоноскопия рекомендована через семь-десять лет", — рассказал врач.
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