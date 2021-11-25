https://ria.ru/20211125/biden-1760642751.html

Байдену удалили потенциально предраковую аденому

Байдену удалили потенциально предраковую аденому - РИА Новости, 25.11.2021

Байдену удалили потенциально предраковую аденому

Полип, вырезанный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, оказался трубчатой аденомой, сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T05:07

2021-11-25T05:07

2021-11-25T15:31

в мире

сша

джо байден

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757152454_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_109054f0886f1cf4ad11bbe3181070b2.jpg

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Полип, вырезанный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, оказался трубчатой аденомой, сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор.О'Коннор пояснил, что новообразование у главы государства — доброкачественное, но считается "потенциально предраковым повреждением". Дополнительного вмешательства оно пока не требует. Байдену, которому 20 ноября исполнилось 79 лет, предписано плановое наблюдение. "Как правило, повторная колоноскопия рекомендована через семь-десять лет", — рассказал врач.На время обследования толстого кишечника американский лидер находился под наркозом и передал полномочия вице-президенту Камале Харрис. Врачи заключили, что состояние здоровья президента позволяет ему без всяких ограничений исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20211120/kashel-1759921433.html

https://ria.ru/20211103/bayden-1757545674.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, вашингтон