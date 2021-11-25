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Губернатор Петербурга объяснил перенос ввода QR-кодов
Губернатор Петербурга объяснил перенос ввода QR-кодов - РИА Новости, 25.11.2021
Губернатор Петербурга объяснил перенос ввода QR-кодов
Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил перенос введения QR-кодов с 1 декабря на 27 декабря для заведений общепита и объектов розничной торговли... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T18:37
2021-11-25T18:37
2021-11-25T19:33
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санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил перенос введения QR-кодов с 1 декабря на 27 декабря для заведений общепита и объектов розничной торговли улучшением эпидемиологической ситуации и желанием дать жителям возможность сделать новогодние покупки."Это связано с тем, что обстановка улучшается, и большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Мы достигли рекорда в 39 тысяч (инъекций) в сутки... Сейчас идёт снижение заболеваемости. В этих условиях мы посчитали возможным дать возможность петербуржцам, во-первых, привиться, и, во-вторых, сделать покупки к новогодним праздникам", - сказал Беглов на видео, размещенном в Telegram-канале Телеканала "78".Ранее сообщалось, что введение QR-кодов на доступ в заведения общепита и предприятия розничной торговли в Петербурге переносится с 1 декабря на 27 декабря.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус в россии
18:37 25.11.2021 (обновлено: 19:33 25.11.2021)
Губернатор Петербурга объяснил перенос ввода QR-кодов
Губернатор Петербурга Беглов объяснил перенос ввода QR-кодов улучшением эпидситуации