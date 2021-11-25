https://ria.ru/20211125/assotsiatsiya-1760686370.html

Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату

Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату - РИА Новости, 25.11.2021

Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату

Правительство Москвы и фонд "Центр стратегических разработок" подписали соглашение о вхождении Москвы в состав Ассоциации регионов России по климату, передает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:37

2021-11-25T12:37

2021-11-25T12:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276225_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_61b030546576c2be0df632ae66a1c90b.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы и фонд "Центр стратегических разработок" подписали соглашение о вхождении Москвы в состав Ассоциации регионов России по климату, передает корреспондент РИА Новости.Подписи под документом поставили заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков и президент фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко."То, что мы делаем, это пример для подражания всей России. Правительство города со всех сторон активно включилось в работу вместе с мировым сообществом", - сказал Бирюков.Он отметил, что практически 50% Москвы - это озелененные территории, но тем не менее ежегодно "лёгкие" столицы пополняются сотнями тысяч новых деревьев.Как сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, соглашение направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для сокращения выбросов парниковых газов. Основной целью реализации соглашения станет выявление, тиражирование и содействие внедрению лучших климатических практик и проектов мировых городов. Городское хозяйство Москвы демонстрирует высокую эффективность в снижении воздействия на климат.Там отметили, что Ассоциация регионов России по климату создана в 2021 году на базе фонда "Центр стратегических разработок". Решение о вхождении Москвы в состав Ассоциации принято мэром столицы Сергеем Собяниным.После подписания соглашения Бирюков наградил лауреатов конкурса "Лидер климатического развития". Он проводился по шести номинациям. В нем участвовали уже реализованные на территории России экологические и климатические проекты.

https://realty.ria.ru/20210406/klimat-1604239469.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, россия