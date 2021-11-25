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Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату
Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату - РИА Новости, 25.11.2021
Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату
Правительство Москвы и фонд "Центр стратегических разработок" подписали соглашение о вхождении Москвы в состав Ассоциации регионов России по климату, передает... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:37
2021-11-25T12:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы и фонд "Центр стратегических разработок" подписали соглашение о вхождении Москвы в состав Ассоциации регионов России по климату, передает корреспондент РИА Новости.Подписи под документом поставили заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков и президент фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко."То, что мы делаем, это пример для подражания всей России. Правительство города со всех сторон активно включилось в работу вместе с мировым сообществом", - сказал Бирюков.Он отметил, что практически 50% Москвы - это озелененные территории, но тем не менее ежегодно "лёгкие" столицы пополняются сотнями тысяч новых деревьев.Как сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, соглашение направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для сокращения выбросов парниковых газов. Основной целью реализации соглашения станет выявление, тиражирование и содействие внедрению лучших климатических практик и проектов мировых городов. Городское хозяйство Москвы демонстрирует высокую эффективность в снижении воздействия на климат.Там отметили, что Ассоциация регионов России по климату создана в 2021 году на базе фонда "Центр стратегических разработок". Решение о вхождении Москвы в состав Ассоциации принято мэром столицы Сергеем Собяниным.После подписания соглашения Бирюков наградил лауреатов конкурса "Лидер климатического развития". Он проводился по шести номинациям. В нем участвовали уже реализованные на территории России экологические и климатические проекты.
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москва, петр бирюков, россия
12:37 25.11.2021
 

Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы и фонд "Центр стратегических разработок" подписали соглашение о вхождении Москвы в состав Ассоциации регионов России по климату, передает корреспондент РИА Новости.
Подписи под документом поставили заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков и президент фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко.
"То, что мы делаем, это пример для подражания всей России. Правительство города со всех сторон активно включилось в работу вместе с мировым сообществом", - сказал Бирюков.
Он отметил, что практически 50% Москвы - это озелененные территории, но тем не менее ежегодно "лёгкие" столицы пополняются сотнями тысяч новых деревьев.
Как сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, соглашение направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для сокращения выбросов парниковых газов. Основной целью реализации соглашения станет выявление, тиражирование и содействие внедрению лучших климатических практик и проектов мировых городов. Городское хозяйство Москвы демонстрирует высокую эффективность в снижении воздействия на климат.
Там отметили, что Ассоциация регионов России по климату создана в 2021 году на базе фонда "Центр стратегических разработок". Решение о вхождении Москвы в состав Ассоциации принято мэром столицы Сергеем Собяниным.
После подписания соглашения Бирюков наградил лауреатов конкурса "Лидер климатического развития". Он проводился по шести номинациям. В нем участвовали уже реализованные на территории России экологические и климатические проекты.
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