https://ria.ru/20211125/asem-1760416643.html

Форум "Азия-Европа" (АСЕМ)

Форум "Азия-Европа" (АСЕМ) - РИА Новости, 25.11.2021

Форум "Азия-Европа" (АСЕМ)

Форум "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ) – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T04:46

2021-11-25T04:46

2021-11-25T04:46

справки

азия-европа

асем (форум)

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Форум "Азия-Европа" (Asia-Europe Meeting, ASEM, АСЕМ) – открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.В июле 1994 года Еврокомиссия подготовила доклад "На пути к новой стратегии для Азии", в котором подчеркнула важность модернизации отношений с Азией. В сентябре 1994 года премьер-министр Сингапура выдвинул идею о том, что пришло время для Европейского Союза и Восточной Азии наладить более тесные связи. В ноябре 1994 года Сингапур и Франция предложили провести встречу лидеров двух регионов.В марте 1996 года в Бангкоке (Таиланд) состоялся первый саммит АСЕМ, который ознаменовал начало форума "Азия-Европа".Первоначальное партнерство АСЕМ состояло из 15 государств-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция) и 7 государств-членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китая, Японии, Южной Кореи и Европейского союза.В 2004 году во время пятого саммита АСЕМ в Ханое (Вьетнам) к форуму присоединились 10 новых государств-членов ЕС (Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония) и три новые страны АСЕАН (Камбоджа, Лаос и Мьянма). В 2008 году на седьмом саммите АСЕМ в Пекине (Китай) приняли участие шесть новых членов: Болгария, Индия, Монголия, Пакистан, Румыния и Секретариат АСЕАН.Подключение России к АСЕМ состоялось на восьмом саммите форума в октябре 2010 года в Брюсселе (Бельгия). Также на этом саммите к участию в форуме присоединились Австралия и Новая Зеландия. В 2012 году в ходе девятого саммита во Вьентьяне (Лаос) к АСЕМ присоединились Бангладеш, Норвегия и Швейцария.В 2014 году на десятом саммите АСЕМ в Милане (Италия) в состав его постоянных участников вошли Хорватия и Казахстан.Сегодня в АСЕМ входят 53 партнера: 30 европейских и 21 азиатская страна, Европейский Союз и Секретариат АСЕАН.Встречи глав государств и правительств созываются один раз в два года поочередно в государствах Азии и Европы. С такой же периодичностью – между мероприятиями на высшем уровне – проходят совещания руководителей внешнеполитических ведомств.В календаре АСЕМ – регулярные контакты по линии министерств экономики, финансов, транспорта, культуры, образования, труда и занятости. В привязке к саммитам также организуются парламентские, гражданские и деловые форумы.Главный рабочий орган – механизм заседаний старших должностных лиц (проводятся несколько раз в год). Основная нагрузка по обеспечению текущей деятельности АСЕМ ложится на координаторов. Их четверо: по два представителя от азиатской (от АСЕАН и стран Северо-Восточной и Южной Азии – СВЮА) и европейской групп (Еврокомиссия и действующий председатель Евросоюза). В 2019 году Россия приняла на себя функции координатора в подгруппе СВЮА.Все решения принимаются консенсусом. В отношении приема новых участников действует так называемое правило "двойного ключа", подразумевающее утверждение кандидатов как азиатской, так и европейской группами. Содействие реализации проектов АСЕМ в гуманитарной сфере оказывает Фонд "Азия-Европа" (АСЕФ), основанный в 1997 году (секретариат располагается в Сингапуре). Его работа финансируется за счет добровольных взносов стран – участниц форума (Россия – один из крупнейших доноров). В активе АСЕФ – молодежные конференции, семинары журналистов, образовательные и культурные программы.Важной частью сотрудничества является парламентское партнерство (Asia-Europe Parliamentary Partnership – ASEP, или АСЕП). Встречи АСЕП проводятся в формате пленарных сессий и круглых столов по отдельным вопросам повестки дня. 12-й саммит АСЕМ состоялся 18-19 октября 2018 года в Брюсселе. Основная тема форума "Европа и Азия: глобальные партнеры для решения глобальных проблем". Россию на форуме представлял премьер-министр (2012-2020) Дмитрий Медведев. Среди основных тем саммита – торговля и инвестиции, устойчивое развитие и климат, проблемы безопасности, такие как терроризм, нераспространение, кибербезопасность, нелегальная миграция.Очередной 13-й саммит АСЕМ должен был пройти 16-17 ноября 2020 года в Камбодже, однако из-за пандемии COVID-19 был отложен до середины 2021 года, а затем перенесен на последний квартал 2021 года. Саммит пройдет 25-26 ноября в формате видеоконференции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, азия-европа, асем (форум)