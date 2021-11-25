https://ria.ru/20211125/arest-1760637622.html
Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест - РИА Новости, 25.11.2021
Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
Военный суд отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова. Об... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T00:16
2021-11-25T00:16
2021-11-25T00:45
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный суд отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова. Об этом РИА Новости сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.Как пишет "Коммерсант", Кислова подозревают во взяточничестве по делу о пропаже трехсот тонн топлива, принадлежавшего Министерству обороны России.В частности, поясняет издание, обвинение генерал-майору предъявили по показаниям его подчиненного, полковника Алексея Прудникова. Как отмечается, он признался, что продал топливо, получив за него взятку в 1,9 миллиона рублей, после чего поделился выручкой с начальником.
https://ria.ru/20211122/zabaykale-1760106232.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
00:16 25.11.2021 (обновлено: 00:45 25.11.2021)
Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
Начальника полигона Минобороны Капустин Яр Олега Кислова отправили под домашний арест