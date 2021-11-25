https://ria.ru/20211125/arest-1760637622.html

Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест

Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест - РИА Новости, 25.11.2021

Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест

Военный суд отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова. Об... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T00:16

2021-11-25T00:16

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный суд отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова. Об этом РИА Новости сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.Как пишет "Коммерсант", Кислова подозревают во взяточничестве по делу о пропаже трехсот тонн топлива, принадлежавшего Министерству обороны России.В частности, поясняет издание, обвинение генерал-майору предъявили по показаниям его подчиненного, полковника Алексея Прудникова. Как отмечается, он признался, что продал топливо, получив за него взятку в 1,9 миллиона рублей, после чего поделился выручкой с начальником.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), россия