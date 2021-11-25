https://ria.ru/20211125/antitela-1760638622.html
Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых - РИА Новости, 25.11.2021
Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
Ученые исследуют, как долго антитела к COVID-19 сохраняются в организме людей разного возраста, результаты их работы могут повлиять на сроки ревакцинации,... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T02:15
2021-11-25T02:15
2021-11-25T02:15
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ученые исследуют, как долго антитела к COVID-19 сохраняются в организме людей разного возраста, результаты их работы могут повлиять на сроки ревакцинации, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков.Министерство здравоохранения рекомендует проходить ревакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первичной прививки. Дополнительное введение вакцины необходимо для поддержания в организме того уровня антител, который способен защитить человека от инфекции. Но у некоторых людей иммунитет к коронавирусу сохраняется дольше, чем у остальных, отметил Крючков.По его словам, ученые собирают и анализируют информацию, которая позволит устанавливать оптимальные для конкретных пациентов сроки ревакцинации, с учетом их возраста и состояния здоровья. Иммунолог не исключил, что молодым и здоровым людям, например, можно будет делать повторную прививку через восемь или даже девять месяцев после первичной вакцинации."Сейчас существует стандартный период ревакцинации — это шесть месяцев. Я бы даже сказал, что шесть-семь месяцев, потому что человека не надо заставлять в день завершения шестимесячного периода вакцинироваться. Для некоторых молодых и здоровых людей без хронических заболеваний, скорее всего, после окончания исследований защитный срок будет еще больше, может быть, даже восемь или девять месяцев", — сказал Крючков.Вакцинация — единственный надежный способ снизить угрозу заражения COVID-19 и предотвратить опасность тяжелого течения этой болезни.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760631930.html
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общество, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19
Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
Иммунолог Крючков: у молодых антитела от COVID-19 бывают и через полгода после болезни
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Ученые исследуют, как долго антитела к COVID-19 сохраняются в организме людей разного возраста, результаты их работы могут повлиять на сроки ревакцинации, рассказал в интервью радио Sputnik
иммунолог Николай Крючков
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Министерство здравоохранения рекомендует проходить ревакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первичной прививки. Дополнительное введение вакцины необходимо для поддержания в организме того уровня антител, который способен защитить человека от инфекции. Но у некоторых людей иммунитет к коронавирусу сохраняется дольше, чем у остальных, отметил Крючков.
"Последние данные показывают, что встречаются (через полгода после вакцинации или болезни. — Прим. ред.) относительно высокие уровни антител, при которых ревакцинацию можно отложить. Однако окончательного ответа пока нет, поскольку исследования взаимосвязи уровня антител и их защитных свойств еще идут", — уточнил Крючков.
По его словам, ученые собирают и анализируют информацию, которая позволит устанавливать оптимальные для конкретных пациентов сроки ревакцинации, с учетом их возраста и состояния здоровья. Иммунолог не исключил, что молодым и здоровым людям, например, можно будет делать повторную прививку через восемь или даже девять месяцев после первичной вакцинации.
"Сейчас существует стандартный период ревакцинации — это шесть месяцев. Я бы даже сказал, что шесть-семь месяцев, потому что человека не надо заставлять в день завершения шестимесячного периода вакцинироваться. Для некоторых молодых и здоровых людей без хронических заболеваний, скорее всего, после окончания исследований защитный срок будет еще больше, может быть, даже восемь или девять месяцев", — сказал Крючков.
Вакцинация — единственный надежный способ снизить угрозу заражения COVID-19 и предотвратить опасность тяжелого течения этой болезни.