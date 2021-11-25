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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211125/andorra-1760680916.html
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря - РИА Новости, 25.11.2021
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря
Все горнолыжные курорты в Андорре должны открыться уже в начале декабря, туристы активно бронируют места в гостиницах, рассказал российским журналистам посол... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:24
2021-11-25T12:24
туризм
испания
андорра
франция
воз
новости - туризм
туризм
сноуборд
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МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Все горнолыжные курорты в Андорре должны открыться уже в начале декабря, туристы активно бронируют места в гостиницах, рассказал российским журналистам посол Андорры в Испании Висенс Матеу Самора."У нас большие ожидания (в связи с зимним сезоном - прим.ред.). Планируется открыть все горнолыжные курорты 3 декабря, а некоторые даже раньше", - сообщил он.Андорра для въезда признает все вакцины, которые были одобрены "не обязательно Европейским агентством лекарственных средств (EMA)". "По поводу "Спутника" с нашей стороны проблем нет", - напомнил посол.Однако прямое авиасообщения с Андоррой отсутствует. Попасть на ее территорию можно только через Испанию или Францию, где существуют ограничения для въезда туристов, которые привиты вакцинами, не признанными EMA и ВОЗ.При этом в последние дни эпидемиологическая ситуация в Андорре, как и в других европейских странах, начала ухудшаться. В государстве c населением 80 тысяч человек около 500 активных случаев заражения COVID-19. Совет министров в среду принял очередные ограничительные меры: необходимо предъявлять ковид-сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справки о перенесенном заболевании в отелях, барах, ресторанах, дискотеках, ночных заведениях, музеях, кинотеатрах.
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испания, андорра, франция, воз, новости - туризм, туризм, сноуборд, горнолыжный спорт, куда можно лететь, вакцина "спутник v"
12:24 25.11.2021
 
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря

Андорра ждет горнолыжников с 3 декабря и признает "Спутник"

© Pixabay / Pixabay / snowinjulyСноубордист на лыжном курорте
Сноубордист на лыжном курорте - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
© Pixabay / Pixabay / snowinjuly
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МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Все горнолыжные курорты в Андорре должны открыться уже в начале декабря, туристы активно бронируют места в гостиницах, рассказал российским журналистам посол Андорры в Испании Висенс Матеу Самора.
"У нас большие ожидания (в связи с зимним сезоном - прим.ред.). Планируется открыть все горнолыжные курорты 3 декабря, а некоторые даже раньше", - сообщил он.
Андорра для въезда признает все вакцины, которые были одобрены "не обязательно Европейским агентством лекарственных средств (EMA)". "По поводу "Спутника" с нашей стороны проблем нет", - напомнил посол.
Однако прямое авиасообщения с Андоррой отсутствует. Попасть на ее территорию можно только через Испанию или Францию, где существуют ограничения для въезда туристов, которые привиты вакцинами, не признанными EMA и ВОЗ.
При этом в последние дни эпидемиологическая ситуация в Андорре, как и в других европейских странах, начала ухудшаться. В государстве c населением 80 тысяч человек около 500 активных случаев заражения COVID-19. Совет министров в среду принял очередные ограничительные меры: необходимо предъявлять ковид-сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справки о перенесенном заболевании в отелях, барах, ресторанах, дискотеках, ночных заведениях, музеях, кинотеатрах.
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ТуризмИспанияАндорраФранцияВОЗНовости - ТуризмТуризмСноубордГорнолыжный спорткуда можно лететьВакцина "Спутник V"
 
 
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