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Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря - РИА Новости, 25.11.2021
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря
Все горнолыжные курорты в Андорре должны открыться уже в начале декабря, туристы активно бронируют места в гостиницах, рассказал российским журналистам посол... РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-25T12:24
2021-11-25T12:24
2021-11-25T12:24
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МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Все горнолыжные курорты в Андорре должны открыться уже в начале декабря, туристы активно бронируют места в гостиницах, рассказал российским журналистам посол Андорры в Испании Висенс Матеу Самора."У нас большие ожидания (в связи с зимним сезоном - прим.ред.). Планируется открыть все горнолыжные курорты 3 декабря, а некоторые даже раньше", - сообщил он.Андорра для въезда признает все вакцины, которые были одобрены "не обязательно Европейским агентством лекарственных средств (EMA)". "По поводу "Спутника" с нашей стороны проблем нет", - напомнил посол.Однако прямое авиасообщения с Андоррой отсутствует. Попасть на ее территорию можно только через Испанию или Францию, где существуют ограничения для въезда туристов, которые привиты вакцинами, не признанными EMA и ВОЗ.При этом в последние дни эпидемиологическая ситуация в Андорре, как и в других европейских странах, начала ухудшаться. В государстве c населением 80 тысяч человек около 500 активных случаев заражения COVID-19. Совет министров в среду принял очередные ограничительные меры: необходимо предъявлять ковид-сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справки о перенесенном заболевании в отелях, барах, ресторанах, дискотеках, ночных заведениях, музеях, кинотеатрах.
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испания, андорра, франция, воз, новости - туризм, туризм, сноуборд, горнолыжный спорт, куда можно лететь, вакцина "спутник v"
Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря
Андорра ждет горнолыжников с 3 декабря и признает "Спутник"
МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Все горнолыжные курорты в Андорре должны открыться уже в начале декабря, туристы активно бронируют места в гостиницах, рассказал российским журналистам посол Андорры в Испании Висенс Матеу Самора.
"У нас большие ожидания (в связи с зимним сезоном - прим.ред.). Планируется открыть все горнолыжные курорты 3 декабря, а некоторые даже раньше", - сообщил он.
Андорра для въезда признает все вакцины, которые были одобрены "не обязательно Европейским агентством лекарственных средств (EMA)". "По поводу "Спутника" с нашей стороны проблем нет", - напомнил посол.
Однако прямое авиасообщения с Андоррой отсутствует. Попасть на ее территорию можно только через Испанию или Францию, где существуют ограничения для въезда туристов, которые привиты вакцинами, не признанными EMA и ВОЗ.
При этом в последние дни эпидемиологическая ситуация в Андорре, как и в других европейских странах, начала ухудшаться. В государстве c населением 80 тысяч человек около 500 активных случаев заражения COVID-19. Совет министров в среду принял очередные ограничительные меры: необходимо предъявлять ковид-сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справки о перенесенном заболевании в отелях, барах, ресторанах, дискотеках, ночных заведениях, музеях, кинотеатрах.