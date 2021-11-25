https://ria.ru/20211125/andorra-1760680916.html

Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря

Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря - РИА Новости, 25.11.2021

Андорра открывает горнолыжные курорты для туристов в начале декабря

Все горнолыжные курорты в Андорре должны открыться уже в начале декабря, туристы активно бронируют места в гостиницах, рассказал российским журналистам посол... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:24

2021-11-25T12:24

2021-11-25T12:24

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МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Все горнолыжные курорты в Андорре должны открыться уже в начале декабря, туристы активно бронируют места в гостиницах, рассказал российским журналистам посол Андорры в Испании Висенс Матеу Самора."У нас большие ожидания (в связи с зимним сезоном - прим.ред.). Планируется открыть все горнолыжные курорты 3 декабря, а некоторые даже раньше", - сообщил он.Андорра для въезда признает все вакцины, которые были одобрены "не обязательно Европейским агентством лекарственных средств (EMA)". "По поводу "Спутника" с нашей стороны проблем нет", - напомнил посол.Однако прямое авиасообщения с Андоррой отсутствует. Попасть на ее территорию можно только через Испанию или Францию, где существуют ограничения для въезда туристов, которые привиты вакцинами, не признанными EMA и ВОЗ.При этом в последние дни эпидемиологическая ситуация в Андорре, как и в других европейских странах, начала ухудшаться. В государстве c населением 80 тысяч человек около 500 активных случаев заражения COVID-19. Совет министров в среду принял очередные ограничительные меры: необходимо предъявлять ковид-сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справки о перенесенном заболевании в отелях, барах, ресторанах, дискотеках, ночных заведениях, музеях, кинотеатрах.

https://ria.ru/20211115/rosturizm-1759107454.html

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