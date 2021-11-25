https://ria.ru/20211125/adel-1760672638.html

"Альбом развода" Адель стал лидером продаж в Великобритании

"Альбом развода" Адель стал лидером продаж в Великобритании - РИА Новости, 25.11.2021

"Альбом развода" Адель стал лидером продаж в Великобритании

Первый за шесть лет альбом британской певицы Адель стал самым покупаемым за первую неделю дебюта и имеет шансы возглавить британский хит-парад, сообщает... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:33

2021-11-25T12:33

2021-11-25T12:33

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ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости. Первый за шесть лет альбом британской певицы Адель стал самым покупаемым за первую неделю дебюта и имеет шансы возглавить британский хит-парад, сообщает компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга."Новый альбом Адель "30" продолжает уверенно двигаться к первому месту в официальном чарте в Британии на этой неделе и уже стал самым продаваемым альбомом первой недели (со дня выхода) в Британии 2021 года", - говорится в сообщении.По данным на среду, сборник скачали уже 219 тысяч раз, что на 15 тысяч раз больше, чем новый альбом группы ABBA "Voyage".Лучший альбом недели в Соединенном Королевстве будет объявлен 26 ноября.Пластинка с лаконичным названием "30", которую уже успели окрестить "альбомом развода", увидела свет 19 ноября. В анонсе к альбому Адель писала, что эти годы были самым турбулентным периодом в ее жизни, на который пришлось и расставание с мужем.

https://ria.ru/20211124/billboard-1760537025.html

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адель эдкинс, abba, новости культуры, музыка