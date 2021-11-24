Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток — 2" и ситуацию с беженцами
Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток — 2" и ситуацию на польско-белорусской границе
КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе миграционный кризис на границе Белоруссии с Евросоюзом, Донбасс и "Северный поток 2", сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе. Главы государств констатировали, что происходит гибридная атака, должное реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия. Владимир Зеленский проинформировал Анджея Дуду о развитии ситуации безопасности на востоке нашего государства и о шагах украинской стороны, предпринимаемых для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира. В этой связи президент Украины отметил необходимость сохранения санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международного сообщества до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток 2". Зеленский и Дуда "были единодушны" в оценках "Северного потока 2" как прежде всего "угрозы безопасности для всей Европы", сказано.
"Это – стратегическое оружие в руках РФ", – утверждает Зеленский. Он добавил, что эффективное противодействие такому давлению требует единства ЕС и партнеров, а также надлежащих санкционных ограничений.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.