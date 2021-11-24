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https://ria.ru/20211124/zelenskiy-1760627603.html
Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток — 2" и ситуацию с беженцами
Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток — 2" и ситуацию с беженцами - РИА Новости, 24.11.2021
Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток — 2" и ситуацию с беженцами
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T21:54
2021-11-24T21:54
украина
киев
польша
владимир зеленский
евросоюз
анджей дуда
северный поток — 2
россия
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе миграционный кризис на границе Белоруссии с Евросоюзом, Донбасс и "Северный поток 2", сообщила пресс-служба главы украинского государства.Уточняется, что особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток 2". Зеленский и Дуда "были единодушны" в оценках "Северного потока 2" как прежде всего "угрозы безопасности для всей Европы", сказано."Это – стратегическое оружие в руках РФ", – утверждает Зеленский. Он добавил, что эффективное противодействие такому давлению требует единства ЕС и партнеров, а также надлежащих санкционных ограничений.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html
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украина, киев, польша, владимир зеленский, евросоюз, анджей дуда, северный поток — 2, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:54 24.11.2021
 
Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток — 2" и ситуацию с беженцами

Зеленский и Дуда обсудили "Северный поток — 2" и ситуацию на польско-белорусской границе

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, в том числе миграционный кризис на границе Белоруссии с Евросоюзом, Донбасс и "Северный поток 2", сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе. Главы государств констатировали, что происходит гибридная атака, должное реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия. Владимир Зеленский проинформировал Анджея Дуду о развитии ситуации безопасности на востоке нашего государства и о шагах украинской стороны, предпринимаемых для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира. В этой связи президент Украины отметил необходимость сохранения санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международного сообщества до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток 2". Зеленский и Дуда "были единодушны" в оценках "Северного потока 2" как прежде всего "угрозы безопасности для всей Европы", сказано.
"Это – стратегическое оружие в руках РФ", – утверждает Зеленский. Он добавил, что эффективное противодействие такому давлению требует единства ЕС и партнеров, а также надлежащих санкционных ограничений.
ГПК Беларуси: поляки продолжают травить беженцев газом
Вчера, 15:41
Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 19:50
Украина призвала Германию к более жесткой позиции по "Северному потоку — 2"
 
УкраинаКиевПольшаВладимир ЗеленскийЕвросоюзАнджей ДудаСеверный поток — 2РоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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