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Опрос: Зеленский впервые за президентство проиграл бы выборы
Опрос: Зеленский впервые за президентство проиграл бы выборы - РИА Новости, 24.11.2021
Опрос: Зеленский впервые за президентство проиграл бы выборы
Большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, а не за действующего главу государства... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:16
2021-11-24T16:32
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий разумков
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты пропрезидентской "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов."В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова за Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных, или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова — соответственно 25% и 50%", - говорится в опросе.В рейтинге отмечается, что по сравнению с результатами опроса, который проводился в марте этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за президента, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за бывшего спикера, выросла с 17% до 25%.Опрос проводился с 11 по 17 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20211116/avakov-1759253121.html
https://ria.ru/20211109/zelenskiy-1758261035.html
https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий разумков
16:16 24.11.2021 (обновлено: 16:32 24.11.2021)
 
Опрос: Зеленский впервые за президентство проиграл бы выборы

Опрос: за Зеленского во втором туре проголосовало бы меньше людей, чем за Разумкова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, а не за действующего главу государства Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты пропрезидентской "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 11:29
Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
"В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова за Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных, или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова — соответственно 25% и 50%", - говорится в опросе.
В рейтинге отмечается, что по сравнению с результатами опроса, который проводился в марте этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за президента, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за бывшего спикера, выросла с 17% до 25%.
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Опрос показал отношение украинцев к второму сроку Зеленского
Опрос проводился с 11 по 17 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 06:04
На Украине отказали Зеленскому в новом президентском сроке
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Разумков
 
 
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