https://ria.ru/20211124/yurist-1760511344.html

Юрист призвал судить блогеров-лихачей

Юрист призвал судить блогеров-лихачей - РИА Новости, 24.11.2021

Юрист призвал судить блогеров-лихачей

Идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео с гонками по городу не нова, подобные прецеденты уже были, ее пора оформить законодательно и приструнить... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:54

2021-11-24T13:54

2021-11-24T13:54

вячеслав володин

госдума рф

авто

дмитрий славнов

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео с гонками по городу не нова, подобные прецеденты уже были, ее пора оформить законодательно и приструнить лихачей, считает автоюрист Дмитрий Славнов.Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Юрист подчеркнул, что блогеры демонстративно нарушают законодательство, например, не стесняясь кадров с показаниями спидометра. "Если они уже настолько плюют нам, рядовым автовладельцам, в лицо, плюют в лицо закону, показывая, что они нарушают и ничего не боятся, то они должны нести за это ответственность", - добавил он.В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.

https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, госдума рф, авто, дмитрий славнов