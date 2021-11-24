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Юрист призвал судить блогеров-лихачей
Юрист призвал судить блогеров-лихачей - РИА Новости, 24.11.2021
Юрист призвал судить блогеров-лихачей
Идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео с гонками по городу не нова, подобные прецеденты уже были, ее пора оформить законодательно и приструнить... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:54
2021-11-24T13:54
вячеслав володин
госдума рф
авто
дмитрий славнов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео с гонками по городу не нова, подобные прецеденты уже были, ее пора оформить законодательно и приструнить лихачей, считает автоюрист Дмитрий Славнов.Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Юрист подчеркнул, что блогеры демонстративно нарушают законодательство, например, не стесняясь кадров с показаниями спидометра. "Если они уже настолько плюют нам, рядовым автовладельцам, в лицо, плюют в лицо закону, показывая, что они нарушают и ничего не боятся, то они должны нести за это ответственность", - добавил он.В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.
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вячеслав володин, госдума рф, авто, дмитрий славнов
13:54 24.11.2021
 
Юрист призвал судить блогеров-лихачей

Дмитрий Славнов: блогеры-лихачи плюют в лицо рядовым автовладельцам и должны отвечать за это

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда Нетрезвый водитель во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео с гонками по городу не нова, подобные прецеденты уже были, ее пора оформить законодательно и приструнить лихачей, считает автоюрист Дмитрий Славнов.
Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
"Я полностью согласен. Совсем недавно публиковалось видео, где мужчина в конце лета посадил сына на коленки и учил его вождению. Там же все видно: что это он, что это его сын, что сидит на коленках. И его привлекли к административной ответственности", - сказал Славнов.
Юрист подчеркнул, что блогеры демонстративно нарушают законодательство, например, не стесняясь кадров с показаниями спидометра. "Если они уже настолько плюют нам, рядовым автовладельцам, в лицо, плюют в лицо закону, показывая, что они нарушают и ничего не боятся, то они должны нести за это ответственность", - добавил он.
В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 13:41
Штрафы за нарушения ПДД слишком малы для блогеров-лихачей, заявил юрист
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФАвтоДмитрий Славнов
 
 
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