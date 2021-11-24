https://ria.ru/20211124/yurist-1760511344.html
Юрист призвал судить блогеров-лихачей
Юрист призвал судить блогеров-лихачей - РИА Новости, 24.11.2021
Юрист призвал судить блогеров-лихачей
Идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео с гонками по городу не нова, подобные прецеденты уже были, ее пора оформить законодательно и приструнить... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:54
2021-11-24T13:54
2021-11-24T13:54
вячеслав володин
госдума рф
авто
дмитрий славнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_16b5ab8a42ac0f937571ac65f718f35b.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео с гонками по городу не нова, подобные прецеденты уже были, ее пора оформить законодательно и приструнить лихачей, считает автоюрист Дмитрий Славнов.Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Юрист подчеркнул, что блогеры демонстративно нарушают законодательство, например, не стесняясь кадров с показаниями спидометра. "Если они уже настолько плюют нам, рядовым автовладельцам, в лицо, плюют в лицо закону, показывая, что они нарушают и ничего не боятся, то они должны нести за это ответственность", - добавил он.В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.
https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_962a01dd6e1f18b3e243a4b0d771b161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, авто, дмитрий славнов
Юрист призвал судить блогеров-лихачей
Дмитрий Славнов: блогеры-лихачи плюют в лицо рядовым автовладельцам и должны отвечать за это
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Идея наказывать блогеров по опубликованным ими видео с гонками по городу не нова, подобные прецеденты уже были, ее пора оформить законодательно и приструнить лихачей, считает автоюрист Дмитрий Славнов
.
Видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах гонки автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений по статье об опасном вождении, которая появится в новом КоАП, сообщила ранее РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова
.
"Я полностью согласен. Совсем недавно публиковалось видео, где мужчина в конце лета посадил сына на коленки и учил его вождению. Там же все видно: что это он, что это его сын, что сидит на коленках. И его привлекли к административной ответственности", - сказал Славнов.
Юрист подчеркнул, что блогеры демонстративно нарушают законодательство, например, не стесняясь кадров с показаниями спидометра. "Если они уже настолько плюют нам, рядовым автовладельцам, в лицо, плюют в лицо закону, показывая, что они нарушают и ничего не боятся, то они должны нести за это ответственность", - добавил он.
В минувшую субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах.