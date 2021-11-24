https://ria.ru/20211124/yapontsy-1760574542.html
Японцы придумали, чем ответить на учения России на Курилах
Японцы испугались российских ракет и придумали новый "план" - РИА Новости, 24.11.2021
Японцы придумали, чем ответить на учения России на Курилах
Читателей японской газеты "Yomiuri" взбудоражила новость о российских учениях с применением ракетных систем С-300В4 на Курильских островах. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:24
2021-11-24T17:24
2021-11-24T23:50
в мире
япония
курильские острова
сахалин
с-300в4
с-300вм (антей-2500)
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читателей японской газеты "Yomiuri" взбудоражила новость о российских учениях с применением ракетных систем С-300В4 на Курильских островах. В понедельник военные отработали отражение авианалета с помощью зенитно-ракетных комплексов, сообщили в Минобороны. По мнению японского журналиста, этим Россия хотела "продемонстрировать свой высокий уровень противовоздушного потенциала на Южных Курилах"."Пока Япония молчит, на ее территории уже появились ракеты!" — написал один из комментаторов. "Чтобы вернуть территории, необходимо построить на Хоккайдо множество баз, как на Окинаве, и начать войну против России", — предложил в ответ другой."Японским войскам необходимо построить военные базы на Сенкаку и проводить военные учения рядом с Сахалином!" — добавил еще один читатель. Нашлись и те, кто всерьез обсуждал "опасность" близости российского вооружения к японским границам."Это очень опасно с учетом того, что радиус действия С-300ВМ составляет 400 километров", — отметил один из них. "Скоро российские ядерные ракеты уничтожат Японию", — написал другой. Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html
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в мире, япония, курильские острова, сахалин, с-300в4, с-300вм (антей-2500), россия
17:24 24.11.2021 (обновлено: 23:50 24.11.2021)
Японцы испугались российских ракет и придумали новый "план"
Читателей "Yomiuri" обеспокоили российские учения с ракетными системами С-300 на Курилах