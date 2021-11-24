https://ria.ru/20211124/xiaomi-1760493338.html
Xiaomi изменит условия ремонта своей техники
Xiaomi изменит условия ремонта своей техники - РИА Новости, 24.11.2021
Xiaomi изменит условия ремонта своей техники
Xiaomi начнет предлагать для приобретения оригинальные запчасти для своих гаджетов. Компания анонсировала пилотный проект. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:30
2021-11-24T12:30
2021-11-24T12:30
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xiaomi inc
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Xiaomi начнет предлагать для приобретения оригинальные запчасти для своих гаджетов. Компания анонсировала пилотный проект.В компании заявляют, что программа Xiaomi Cares позволит существенно упростить обслуживание смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Ожидается, что производитель электроники откроет рядовым пользователям доступ к комплектующим и ремонтным инструкциям.Пока программа будет работать только в Индии. Позже, если она станет популярна, воспользоваться ей смогут и пользователи Xiaomi из других стран.Ранее Apple заявила о программе Self Service Repair, которая позволит выполнять "домашний" ремонт фирменной техники без потери гарантии, а пользователи смогут напрямую приобрести оригинальные комплектующие для iPhone и Mac. Запуск программы в США запланирован на начало 2022-го.
https://ria.ru/20211123/xiaomi-1760327676.html
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