https://ria.ru/20211124/xiaomi-1760493338.html

Xiaomi изменит условия ремонта своей техники

Xiaomi изменит условия ремонта своей техники - РИА Новости, 24.11.2021

Xiaomi изменит условия ремонта своей техники

Xiaomi начнет предлагать для приобретения оригинальные запчасти для своих гаджетов. Компания анонсировала пилотный проект. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:30

2021-11-24T12:30

2021-11-24T12:30

наука

технологии

apple

xiaomi inc

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Xiaomi начнет предлагать для приобретения оригинальные запчасти для своих гаджетов. Компания анонсировала пилотный проект.В компании заявляют, что программа Xiaomi Cares позволит существенно упростить обслуживание смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Ожидается, что производитель электроники откроет рядовым пользователям доступ к комплектующим и ремонтным инструкциям.Пока программа будет работать только в Индии. Позже, если она станет популярна, воспользоваться ей смогут и пользователи Xiaomi из других стран.Ранее Apple заявила о программе Self Service Repair, которая позволит выполнять "домашний" ремонт фирменной техники без потери гарантии, а пользователи смогут напрямую приобрести оригинальные комплектующие для iPhone и Mac. Запуск программы в США запланирован на начало 2022-го.

https://ria.ru/20211123/xiaomi-1760327676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, xiaomi inc