https://ria.ru/20211124/vrach-1760509846.html
Главврач инфекционной больницы имени Боткина обратился к антипрививочникам
Главврач инфекционной больницы имени Боткина обратился к антипрививочникам - РИА Новости, 24.11.2021
Главврач инфекционной больницы имени Боткина обратился к антипрививочникам
Главный врач Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал, что он подписал открытое письмо, в котором врачи обращаются к противникам... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:46
2021-11-24T13:46
2021-11-24T13:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Главный врач Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал, что он подписал открытое письмо, в котором врачи обращаются к противникам вакцинации от коронавируса, чтобы призвать их не сбивать с толку граждан."Я обращаюсь от себя лично, от имени сотрудников больницы, а также от имени тех пациентов, которые проходят лечение в нашем учреждении. В настоящее время вакцинация – единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и грозных осложнений. Других методов защиты нет. Если вы не верите в существование вируса и пандемию как таковую, могу провести вас по реанимациям и показать страдания людей с тотальным поражением легких, людей, подключенных к аппаратам ИВЛ и ЭКМО", - прокомментировал Гусев.Он добавил, что если этого будет недостаточно, можно посетить госпитальный морг и пообщаться с родственниками погибших пациентов."Ну а если и это все не убеждает, что ж, не прививайтесь, это ваш выбор. Но прекратите распространять преступную антивакцинальную информацию, которая сбивает с толку наших людей. И смертей точно станет меньше!", - сказал он.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе артистам и политикам, и предложили показать им "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.Письмо есть у РИА Новости, его подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), андрей шкода, денис проценко, марьяна лысенко
13:46 24.11.2021 (обновлено: 13:53 24.11.2021)
Главврач инфекционной больницы имени Боткина обратился к антипрививочникам
Главврач больницы имени Боткина Гусев призвал антиваксеров не сбивать людей с толку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Главный врач Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал, что он подписал открытое письмо, в котором врачи обращаются к противникам вакцинации от коронавируса, чтобы призвать их не сбивать с толку граждан.
"Я обращаюсь от себя лично, от имени сотрудников больницы, а также от имени тех пациентов, которые проходят лечение в нашем учреждении. В настоящее время вакцинация – единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и грозных осложнений. Других методов защиты нет. Если вы не верите в существование вируса и пандемию как таковую, могу провести вас по реанимациям и показать страдания людей с тотальным поражением легких, людей, подключенных к аппаратам ИВЛ и ЭКМО", - прокомментировал Гусев.
Он добавил, что если этого будет недостаточно, можно посетить госпитальный морг и пообщаться с родственниками погибших пациентов.
"Ну а если и это все не убеждает, что ж, не прививайтесь, это ваш выбор. Но прекратите распространять преступную антивакцинальную информацию, которая сбивает с толку наших людей. И смертей точно станет меньше!", - сказал он.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе артистам и политикам, и предложили показать им "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.
Письмо есть у РИА Новости, его подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко
, больницы №52 Марьяна Лысенко
, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко
, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода
и клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.