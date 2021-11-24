https://ria.ru/20211124/voz-1760598329.html
В ВОЗ назвали причины роста распространения коронавируса
В ВОЗ назвали причины роста распространения коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021
В ВОЗ назвали причины роста распространения коронавируса
Накануне праздников необходимо соблюдать основные меры профилактики COVID-19, чтобы не допустить нового витка распространения болезни, заявила глава технической РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:11
2021-11-24T19:11
2021-11-24T19:11
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ЖЕНЕВА, 24 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Накануне праздников необходимо соблюдать основные меры профилактики COVID-19, чтобы не допустить нового витка распространения болезни, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.По ее словам, важно, чтобы во всех странах доступ к вакцинам был предоставлен, в первую очередь, уязвимым слоям населения, чтобы защитить их от тяжелого течения болезни.Эксперт подчеркнула, что люди также должны проявлять ответственность и стараться соблюдать меры профилактики COVID-19, такие как ношение маски, соблюдение дистанции и мытье рук, если эпидемиологическая ситуация в их регионе не слишком хорошая.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760556779.html
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В ВОЗ назвали причины роста распространения коронавируса
ВОЗ: отмена мер профилактики COVID-19 стала причиной роста распространения вируса