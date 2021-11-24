В ВОЗ назвали причины роста распространения коронавируса

"Одна из причин, по которой мы видим рост распространения вируса – это рост социального смешения в условиях недостаточного уровня вакцинации, более заразных штаммов и отмены простых мер, таких, как ношение маски и проветривание. И я думаю, во время этого периода праздника, до конца года, важно, чтобы каждый из нас соблюдал эти меры, чтобы мы все были в безопасности", - сказала Ван Керкхове на брифинге.