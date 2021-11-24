https://ria.ru/20211124/voz-1760569356.html

Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре

Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре - РИА Новости, 24.11.2021

Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит РФ в декабре в рамках работы по признанию... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:06

2021-11-24T17:06

2021-11-24T17:12

российский фонд прямых инвестиций

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

кирилл дмитриев

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит РФ в декабре в рамках работы по признанию вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев."Минздрав РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ, ожидаем инспекцию в декабре и видим определенные положительные подвижки", - сказал Дмитриев на брифинге в среду.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

https://ria.ru/20211124/maski-1760509538.html

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российский фонд прямых инвестиций, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, кирилл дмитриев, россия