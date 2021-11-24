https://ria.ru/20211124/voz-1760569356.html
Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре
Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре - РИА Новости, 24.11.2021
Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит РФ в декабре в рамках работы по признанию... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:06
2021-11-24T17:06
2021-11-24T17:12
российский фонд прямых инвестиций
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит РФ в декабре в рамках работы по признанию вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев."Минздрав РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ, ожидаем инспекцию в декабре и видим определенные положительные подвижки", - сказал Дмитриев на брифинге в среду.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
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российский фонд прямых инвестиций, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, кирилл дмитриев, россия
17:06 24.11.2021 (обновлено: 17:12 24.11.2021)
Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре
Инспекция ВОЗ в рамках регистрации "Спутника V" ожидается в декабре