https://ria.ru/20211124/volgograd-1760595177.html

В Волгограде осудили женщину, избившую до смерти пожилую няню

В Волгограде осудили женщину, избившую до смерти пожилую няню - РИА Новости, 24.11.2021

В Волгограде осудили женщину, избившую до смерти пожилую няню

Суд приговорил жительницу Волгограда к девяти годам колонии за то, что избила до смерти пожилую няню своего сына и сожгла ее труп, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:55

2021-11-24T18:55

2021-11-24T18:55

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ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Волгограда к девяти годам колонии за то, что избила до смерти пожилую няню своего сына и сожгла ее труп, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По ее словам, жительница Волгограда в январе-феврале 2019 года несколько раз избивала 69-летнюю няню своего сына, в результате пожилая женщина не смогла самостоятельно передвигаться. После очередной ссоры волгоградка так сильно ее побила, что пенсионерка умерла."В дальнейшем труп был вывезен из квартиры и сожжен на пустыре", - говорится в сообщении ведомства.В среду, по данным прокуратуры, Кировский районный суд признал женщину виновной в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"."Суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Черединина.Отмечается, что приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20210622/ubiystvo-1738017386.html

https://ria.ru/20210524/sud-1733699123.html

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происшествия, волгоградская область, волгоград, россия