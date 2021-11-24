https://ria.ru/20211124/volgograd-1760595177.html
В Волгограде осудили женщину, избившую до смерти пожилую няню
В Волгограде осудили женщину, избившую до смерти пожилую няню - РИА Новости, 24.11.2021
В Волгограде осудили женщину, избившую до смерти пожилую няню
Суд приговорил жительницу Волгограда к девяти годам колонии за то, что избила до смерти пожилую няню своего сына и сожгла ее труп, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:55
2021-11-24T18:55
2021-11-24T18:55
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Волгограда к девяти годам колонии за то, что избила до смерти пожилую няню своего сына и сожгла ее труп, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По ее словам, жительница Волгограда в январе-феврале 2019 года несколько раз избивала 69-летнюю няню своего сына, в результате пожилая женщина не смогла самостоятельно передвигаться. После очередной ссоры волгоградка так сильно ее побила, что пенсионерка умерла."В дальнейшем труп был вывезен из квартиры и сожжен на пустыре", - говорится в сообщении ведомства.В среду, по данным прокуратуры, Кировский районный суд признал женщину виновной в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"."Суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Черединина.Отмечается, что приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20210622/ubiystvo-1738017386.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, россия
В Волгограде осудили женщину, избившую до смерти пожилую няню
Волгоградка, которая избила до смерти няню и сожгла ее труп, получила девять лет колонии
ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости.
Суд приговорил жительницу Волгограда
к девяти годам колонии за то, что избила до смерти пожилую няню своего сына и сожгла ее труп, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области
по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
По ее словам, жительница Волгограда в январе-феврале 2019 года несколько раз избивала 69-летнюю няню своего сына, в результате пожилая женщина не смогла самостоятельно передвигаться. После очередной ссоры волгоградка так сильно ее побила, что пенсионерка умерла.
"В дальнейшем труп был вывезен из квартиры и сожжен на пустыре", - говорится в сообщении ведомства.
В среду, по данным прокуратуры, Кировский районный суд признал женщину виновной в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"Суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Черединина.
Отмечается, что приговор в силу не вступил.