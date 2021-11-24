https://ria.ru/20211124/voda-1760446245.html

Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период

Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период - РИА Новости, 24.11.2021

Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период

Сколько жидкости нужно организму в холода и какие напитки не стоит использовать для утоления жажды, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T02:15

2021-11-24T02:15

2021-11-24T02:15

общество

питание

зима

здоровье

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михаил гинзбург

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сколько жидкости нужно организму в холода и какие напитки не стоит использовать для утоления жажды, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Организм меньше нуждается в воде в холодное время года, когда снижается количество выделяемой с потом жидкости. Но сознательно менять свой питьевой режим в зависимости от температуры воздуха не стоит, считает Гинзбург. По его словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на собственные ощущения и заботиться о том, чтобы вода всегда была под рукой.Целенаправленно снижать количество потребляемой жидкости нужно только людям с определенными заболеваниями сердца и почек, по рекомендации специалиста, добавил он.В случае, если вы испытываете жажду, утолять ее лучше всего простой водой, уточнил Гинзбург. Другие пригодные для этого напитки — зеленый чай и ягодные морсы без сахара. Минеральная вода подходит для поддержания водного баланса в организме, но не любая."Что касается минеральной воды, для утоления жажды подходит только столовая. Там небольшая минерализация, и это идет только нам на пользу: немного калия, магния, хлора. А лечебная и лечебно-столовая минеральная вода может нанести вред здоровому человеку", — предупредил врач.Использовать для утоления жажды молоко или сладкие напитки не стоит, так как подобные продукты содержат лишние калории, отметил Гинзбург.Зимой особое внимание следует уделять температуре напитков, продолжил врач."Холодная вода, холодная газировка, холодное молоко —это мощный фактор переохлаждения слизистых верхних дыхательных путей с последующим присоединением вирусной инфекции, в том числе коронавирусной. Надо стараться беречь слизистые, если выпил что-то холодное — запей горячим", — посоветовал Гинзбург.

https://ria.ru/20211122/kholod-1760100149.html

https://rsport.ria.ru/20211111/napitki-1758488880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, питание, зима, здоровье, россия, михаил гинзбург