https://ria.ru/20211124/vizy-1760571818.html

Новое правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией

Новое правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией - РИА Новости, 24.11.2021

Новое правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией

Новый кабмин ФРГ хочет создать возможности для безвизовых поездок между Россией и ФРГ для отдельных групп граждан, говорится в коалиционном договоре, где... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:13

2021-11-24T17:13

2021-11-24T17:13

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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Новый кабмин ФРГ хочет создать возможности для безвизовых поездок между Россией и ФРГ для отдельных групп граждан, говорится в коалиционном договоре, где прописаны основные пункты политической повестки будущего правительства."Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет", - говорится в документе, опубликованном в немецких СМИ.

https://ria.ru/20211124/germaniya-1760559265.html

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