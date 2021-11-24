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Новое правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией
Новое правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией - РИА Новости, 24.11.2021
Новое правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией
Новый кабмин ФРГ хочет создать возможности для безвизовых поездок между Россией и ФРГ для отдельных групп граждан, говорится в коалиционном договоре, где... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:13
2021-11-24T17:13
2021-11-24T17:13
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Новый кабмин ФРГ хочет создать возможности для безвизовых поездок между Россией и ФРГ для отдельных групп граждан, говорится в коалиционном договоре, где прописаны основные пункты политической повестки будущего правительства."Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет", - говорится в документе, опубликованном в немецких СМИ.
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в мире, германия, россия
Новое правительство Германии выступило за частичную отмену виз с Россией
Новое правительство Германии выступило за отмену виз с Россией для отдельных групп граждан