https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760614724.html

В Госдуме назвали обращение врачей к антиваксерам криком души

В Госдуме назвали обращение врачей к антиваксерам криком души - РИА Новости, 24.11.2021

В Госдуме назвали обращение врачей к антиваксерам криком души

Открытое письмо российский врачей противникам вакцинации - это крик души людей, которые ежедневно "выходят на поединок" с коронавирусом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:39

2021-11-24T20:39

2021-11-24T20:39

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общество

госдума рф

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Открытое письмо российский врачей противникам вакцинации - это крик души людей, которые ежедневно "выходят на поединок" с коронавирусом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев."Это некий рубеж большого терпения со стороны врачей, которые обратились сегодня с открытым письмом. Все-таки это люди, которые ежедневно один на один выходят на поединок с вирусом... это крик души", - подчеркнул Шхагошев.Политик добавил, что врачи сталкиваются с болезнью ежедневно, "они видят дальше нас" тот кризис, который может усилиться в ближайшее время."Через их руки прошли тысячи людей, тяжело больных коронавирусом. Они знают, какой эффект имеет вакцина - они видят это лучше, чем видим это мы, что на самом деле это реально является спасением", - добавил депутат.По словам парламентария, Госдума сейчас показывает пример в соблюдении мер по борьбе с ковидом. "Все, что мы могли сделать в качестве профилактики, мы сделали", - заключил он.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Кате Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html

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общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии