https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760613076.html

Источник: законопроекты о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году

Источник: законопроекты о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году - РИА Новости, 24.11.2021

Источник: законопроекты о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году

Законы о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения они вновь будут разосланы в регионы, заявил РИА Новости источник в руководстве... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:28

2021-11-24T20:28

2021-11-24T20:37

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

госдума рф

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Законы о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения они вновь будут разосланы в регионы, заявил РИА Новости источник в руководстве "Единой России"."В трех чтениях вряд ли (поддержат законопроекты о QR-кодах - ред.), потому что там месячная рассылка. После первого чтения тоже месячная рассылка должна быть по регионам", - сказал собеседник агентства.На вопрос, удастся ли принять законопроекты о QR-кодах в этом году в двух чтениях, собеседник ответил: "Вряд ли, потому что предполагается месячная рассылка до первого чтения и после первого чтения".Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии