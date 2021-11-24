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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760613076.html
Источник: законопроекты о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году
Источник: законопроекты о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году - РИА Новости, 24.11.2021
Источник: законопроекты о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году
Законы о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения они вновь будут разосланы в регионы, заявил РИА Новости источник в руководстве... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:28
2021-11-24T20:37
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Законы о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения они вновь будут разосланы в регионы, заявил РИА Новости источник в руководстве "Единой России"."В трех чтениях вряд ли (поддержат законопроекты о QR-кодах - ред.), потому что там месячная рассылка. После первого чтения тоже месячная рассылка должна быть по регионам", - сказал собеседник агентства.На вопрос, удастся ли принять законопроекты о QR-кодах в этом году в двух чтениях, собеседник ответил: "Вряд ли, потому что предполагается месячная рассылка до первого чтения и после первого чтения".Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет федерации.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии
20:28 24.11.2021 (обновлено: 20:37 24.11.2021)
 
Источник: законопроекты о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году

Источник: проекты о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году, потому что их отправят в регионы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Законы о QR-кодах вряд ли примут в 2021 году, поскольку после первого чтения они вновь будут разосланы в регионы, заявил РИА Новости источник в руководстве "Единой России".
"В трех чтениях вряд ли (поддержат законопроекты о QR-кодах - ред.), потому что там месячная рассылка. После первого чтения тоже месячная рассылка должна быть по регионам", - сказал собеседник агентства.
На вопрос, удастся ли принять законопроекты о QR-кодах в этом году в двух чтениях, собеседник ответил: "Вряд ли, потому что предполагается месячная рассылка до первого чтения и после первого чтения".
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет федерации.
 
Распространение коронавирусаОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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