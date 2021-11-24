https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760567699.html

Ленинградская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Ленинградская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 24.11.2021

Ленинградская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, а также для студентов вузов и колледжей старше 18 лет вводится в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:02

2021-11-24T17:02

2021-11-24T17:21

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

вакцинация

ленинградская область

здоровье - общество

коронавирусы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, а также для студентов вузов и колледжей старше 18 лет вводится в Ленинградской области, сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании областного правительства."Мною внесено постановление о дополнении внесения изменений в это постановление (о вакцинации – ред.), в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медотводов. И добавлены лица старше 18 лет – студенты, кто обучается в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что федеральные государственные служащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", - сказала Историк.По ее словам, в регионе в настоящее время вакцинировано 50% жителей старше 60 лет."Однако этого крайне недостаточно, потому что и летальность наибольшая в этой группе населения, но и отстроченные последствия ковида в этой группе населения особенно видны", - отметила она.

https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/vaktsina-1760570699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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