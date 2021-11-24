https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760503703.html

Миронов выступил в поддержку вакцинации от COVID-19

Миронов выступил в поддержку вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Миронов выступил в поддержку вакцинации от COVID-19

Оказавшийся среди адресатов в открытом письме врачей к антипрививочникам руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:16

2021-11-24T13:16

2021-11-24T13:16

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Оказавшийся среди адресатов в открытом письме врачей к антипрививочникам руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов заявил, что его позиция в данном обращении отражена неверно, так как он поддерживает вакцинацию от коронавируса, но на добровольной основе. Политик напомнил, что сам он сделал прививку, как и большинство членов фракции.Парламентарий подчеркнул, что эсеры неоднократно призывали вакцинироваться от коронавируса. "Это нужно делать, но добровольно. Ни в коем случае нельзя нарушать права граждан. Мы критиковали и будем критиковать различные формы принуждения и практику грубейшего попрания гражданских прав и человеческого достоинства, какими бы благими намерениями это ни пытались оправдать", - добавил он.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.

https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html

https://ria.ru/20211124/pismo-1760464726.html

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760453873.html

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