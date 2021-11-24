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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html
В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19
В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19
Геннадий Зюганов не против вакцинации от COVID-19, но он выступает за недопустимость деления общества "на своих и чужих", заявил РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:48
2021-11-24T13:04
распространение коронавируса
политика
геннадий зюганов
кпрф
здоровье - общество
александр ющенко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Геннадий Зюганов не против вакцинации от COVID-19, но он выступает за недопустимость деления общества "на своих и чужих", заявил РИА Новости депутат Госдумы, член фракции КПРФ Александр Ющенко.Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Геннадий Андреевич Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19, он против деления общества "на своих и чужих", - сказал Ющенко.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760453873.html
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политика, геннадий зюганов, кпрф, здоровье - общество, александр ющенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:48 24.11.2021 (обновлено: 13:04 24.11.2021)
 
В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19

КПРФ: Зюганов не против вакцинации, а против деления общества на своих и чужих

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Геннадий Зюганов не против вакцинации от COVID-19, но он выступает за недопустимость деления общества "на своих и чужих", заявил РИА Новости депутат Госдумы, член фракции КПРФ Александр Ющенко.
Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
"Геннадий Андреевич Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19, он против деления общества "на своих и чужих", - сказал Ющенко.
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Распространение коронавирусаПолитикаГеннадий ЗюгановКПРФЗдоровье - ОбществоАлександр ЮщенкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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