https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html
В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19
В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19
Геннадий Зюганов не против вакцинации от COVID-19, но он выступает за недопустимость деления общества "на своих и чужих", заявил РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:48
2021-11-24T11:48
2021-11-24T13:04
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политика
геннадий зюганов
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Геннадий Зюганов не против вакцинации от COVID-19, но он выступает за недопустимость деления общества "на своих и чужих", заявил РИА Новости депутат Госдумы, член фракции КПРФ Александр Ющенко.Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Геннадий Андреевич Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19, он против деления общества "на своих и чужих", - сказал Ющенко.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760453873.html
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политика, геннадий зюганов, кпрф, здоровье - общество, александр ющенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:48 24.11.2021 (обновлено: 13:04 24.11.2021)
В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19
КПРФ: Зюганов не против вакцинации, а против деления общества на своих и чужих