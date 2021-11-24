https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760484282.html

В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19

В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

В КПРФ заявили, что Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19

Геннадий Зюганов не против вакцинации от COVID-19, но он выступает за недопустимость деления общества "на своих и чужих", заявил РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:48

2021-11-24T11:48

2021-11-24T13:04

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Геннадий Зюганов не против вакцинации от COVID-19, но он выступает за недопустимость деления общества "на своих и чужих", заявил РИА Новости депутат Госдумы, член фракции КПРФ Александр Ющенко.Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе."Геннадий Андреевич Зюганов не выступает против вакцинации от COVID-19, он против деления общества "на своих и чужих", - сказал Ющенко.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760453873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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