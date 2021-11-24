https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760532264.html

Минздрав зарегистрирует вакцину "Спутник-М"

Минздрав зарегистрирует вакцину "Спутник-М" - РИА Новости, 24.11.2021

Минздрав зарегистрирует вакцину "Спутник-М"

Минздрав России в среду зарегистрирует препарат для иммунизации от коронавируса для подростков, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:11

2021-11-24T15:11

2021-11-24T16:31

общество

распространение коронавируса

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минздрав России в среду зарегистрирует препарат для иммунизации от коронавируса для подростков, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет", — сказала она на совещании у президента Владимира Путина.Ранее в министерство поступил пакет документов на ее регистрацию. Прививать подростков будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии