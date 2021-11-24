https://ria.ru/20211124/ural-1760631246.html

На Урале мужчина протащил знакомого километр на тросе за машиной

На Урале мужчина протащил знакомого километр на тросе за машиной - РИА Новости, 24.11.2021

На Урале мужчина протащил знакомого километр на тросе за машиной

Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области задержала рецидивиста, который протащил около километра по земле знакомого, привязанного тросом к автомобилю,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:34

2021-11-24T22:34

2021-11-24T22:34

происшествия

нижний тагил

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области задержала рецидивиста, который протащил около километра по земле знакомого, привязанного тросом к автомобилю, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых."Все это напоминало средневековые пытки, как в вестернах о событиях второй половины XIX века на Диком Западе. Пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах. Он сбежал и обратился за помощью в полицию. Экипаж ГИБДД достаточно быстро установил местонахождение автомобиля злоумышленника, остальное было делом техники", - сказал глава пресс-службы.По его словам, фигурантами инцидента стали два неоднократно судимых уральца, которые ранее отбывали наказание в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила.Потерпевший, уроженец Красноуральска, рассказал, что вечером накануне происшествия к нему приехал его знакомый, вскоре они вместе оказались в Нижнем Тагиле."Там будущую жертву пересадили в другую машину, надели наручники, похитили сотовый телефон, банковскую карту, ключи от квартиры и паспорт, требуя при этом вернуть долг в сумме 15 тысяч рублей. Мужчине причинили колото-резаную рану плеча, доставили в лес около "Муринских прудов", где привязали к ногам буксировочный трос и при помощи иномарки протащили по земле порядка одного километра", - отметил Горелых.Потерпевший неоднократно судим за кражи и мошенничество, освободился из мест лишения свободы летом текущего года. Задержанный неоднократно судим за имущественные преступления, последний раз был осужден в 2019 году за грабеж, освободился из тюрьмы в январе 2021 года."Задержанный дал признательные показания и мотивировал свой дикий поступок тем, что, когда примет чрезмерную дозу "бормотухи", не в состоянии себя контролировать. В отношении "храброго джентльмена" представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Нижнетагильскому "ковбою" грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля по зоне. Он содержится под стражей и проверяется сыщиками уголовного розыска на причастность к другим преступлениям", - уточнил полковник Горелых.

https://ria.ru/20210626/arest-1738702554.html

https://ria.ru/20210412/dolg-1727889241.html

нижний тагил

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний тагил, россия