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На Урале мужчина протащил знакомого километр на тросе за машиной
На Урале мужчина протащил знакомого километр на тросе за машиной - РИА Новости, 24.11.2021
На Урале мужчина протащил знакомого километр на тросе за машиной
Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области задержала рецидивиста, который протащил около километра по земле знакомого, привязанного тросом к автомобилю,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:34
2021-11-24T22:34
происшествия
нижний тагил
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области задержала рецидивиста, который протащил около километра по земле знакомого, привязанного тросом к автомобилю, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых."Все это напоминало средневековые пытки, как в вестернах о событиях второй половины XIX века на Диком Западе. Пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах. Он сбежал и обратился за помощью в полицию. Экипаж ГИБДД достаточно быстро установил местонахождение автомобиля злоумышленника, остальное было делом техники", - сказал глава пресс-службы.По его словам, фигурантами инцидента стали два неоднократно судимых уральца, которые ранее отбывали наказание в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила.Потерпевший, уроженец Красноуральска, рассказал, что вечером накануне происшествия к нему приехал его знакомый, вскоре они вместе оказались в Нижнем Тагиле."Там будущую жертву пересадили в другую машину, надели наручники, похитили сотовый телефон, банковскую карту, ключи от квартиры и паспорт, требуя при этом вернуть долг в сумме 15 тысяч рублей. Мужчине причинили колото-резаную рану плеча, доставили в лес около "Муринских прудов", где привязали к ногам буксировочный трос и при помощи иномарки протащили по земле порядка одного километра", - отметил Горелых.Потерпевший неоднократно судим за кражи и мошенничество, освободился из мест лишения свободы летом текущего года. Задержанный неоднократно судим за имущественные преступления, последний раз был осужден в 2019 году за грабеж, освободился из тюрьмы в январе 2021 года."Задержанный дал признательные показания и мотивировал свой дикий поступок тем, что, когда примет чрезмерную дозу "бормотухи", не в состоянии себя контролировать. В отношении "храброго джентльмена" представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Нижнетагильскому "ковбою" грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля по зоне. Он содержится под стражей и проверяется сыщиками уголовного розыска на причастность к другим преступлениям", - уточнил полковник Горелых.
https://ria.ru/20210626/arest-1738702554.html
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происшествия, нижний тагил, россия
22:34 24.11.2021
 
На Урале мужчина протащил знакомого километр на тросе за машиной

Рецидивист на Урале протащил знакомого километр на тросе за машиной

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области задержала рецидивиста, который протащил около километра по земле знакомого, привязанного тросом к автомобилю, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД России по региону Валерий Горелых.
"Все это напоминало средневековые пытки, как в вестернах о событиях второй половины XIX века на Диком Западе. Пленнику чудом удалось избавиться от смертельной петли на ногах. Он сбежал и обратился за помощью в полицию. Экипаж ГИБДД достаточно быстро установил местонахождение автомобиля злоумышленника, остальное было делом техники", - сказал глава пресс-службы.
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По его словам, фигурантами инцидента стали два неоднократно судимых уральца, которые ранее отбывали наказание в исправительной колонии №12 Нижнего Тагила.
Потерпевший, уроженец Красноуральска, рассказал, что вечером накануне происшествия к нему приехал его знакомый, вскоре они вместе оказались в Нижнем Тагиле.
"Там будущую жертву пересадили в другую машину, надели наручники, похитили сотовый телефон, банковскую карту, ключи от квартиры и паспорт, требуя при этом вернуть долг в сумме 15 тысяч рублей. Мужчине причинили колото-резаную рану плеча, доставили в лес около "Муринских прудов", где привязали к ногам буксировочный трос и при помощи иномарки протащили по земле порядка одного километра", - отметил Горелых.
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Потерпевший неоднократно судим за кражи и мошенничество, освободился из мест лишения свободы летом текущего года. Задержанный неоднократно судим за имущественные преступления, последний раз был осужден в 2019 году за грабеж, освободился из тюрьмы в январе 2021 года.
"Задержанный дал признательные показания и мотивировал свой дикий поступок тем, что, когда примет чрезмерную дозу "бормотухи", не в состоянии себя контролировать. В отношении "храброго джентльмена" представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Нижнетагильскому "ковбою" грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля по зоне. Он содержится под стражей и проверяется сыщиками уголовного розыска на причастность к другим преступлениям", - уточнил полковник Горелых.
 
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