На Украине начали учения из-за миграционного кризиса
Украинские силовики начали учения из-за миграционного кризиса в Белоруссии
КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Учения начались на Украине из-за миграционного кризиса в Белоруссии, сообщила пресс-служба нацполиции страны.
"Также сегодня начались тактические учения. Отрабатываются все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса в приграничных городах и селах. Глава нацполиции Игорь Клименко напомнил, что бойцы госпогранслужбы, нацгвардии и нацполиции начали реализовывать комплекс мер, направленных на слаженность сил для охраны общественного порядка в приграничных с Республикой Беларусь городах и районах", - говорится в сообщении.
"В течение этой и следующей недели мы отработаем алгоритмы возможных действий мигрантов, поэтому важно, чтобы правоохранительные ведомства были готовы ко всем возможным сценариям", – цитирует Клименко пресс-служба.
Глава нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что обеспечение правопорядка на приграничной территории региона значительно усложняется тем, что граница находится на территории зоны отчуждения. "Именно поэтому мы отработаем последовательность действий всех ведомств в случае незаконного проникновения иностранных граждан на территорию Украины", - уточнил он.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
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