https://ria.ru/20211124/ukraina-1760635087.html

На Украине начали учения из-за миграционного кризиса

На Украине начали учения из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 24.11.2021

На Украине начали учения из-за миграционного кризиса

Учения начались на Украине из-за миграционного кризиса в Белоруссии, сообщила пресс-служба нацполиции страны. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T23:20

2021-11-24T23:20

2021-11-24T23:20

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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Учения начались на Украине из-за миграционного кризиса в Белоруссии, сообщила пресс-служба нацполиции страны."В течение этой и следующей недели мы отработаем алгоритмы возможных действий мигрантов, поэтому важно, чтобы правоохранительные ведомства были готовы ко всем возможным сценариям", – цитирует Клименко пресс-служба.Глава нацполиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что обеспечение правопорядка на приграничной территории региона значительно усложняется тем, что граница находится на территории зоны отчуждения. "Именно поэтому мы отработаем последовательность действий всех ведомств в случае незаконного проникновения иностранных граждан на территорию Украины", - уточнил он.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе с Белоруссией в связи с возможным наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.

https://ria.ru/20211124/granitsa-1760466821.html

https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html

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белоруссия

минск

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в мире, украина, белоруссия, минск, польша, мвд украины, евгений енин, игорь клименко, алексей данилов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии