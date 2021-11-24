https://ria.ru/20211124/ukraina-1760631571.html

На Украине может вспыхнуть дифтерия, заявил Ляшко

На Украине может вспыхнуть дифтерия, заявил Ляшко - РИА Новости, 24.11.2021

На Украине может вспыхнуть дифтерия, заявил Ляшко

Украине грозит вспышка дифтерии из-за нежелания взрослых вакцинироваться, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:43

2021-11-24T22:43

2021-11-24T22:43

в мире

украина

киев

виктор ляшко

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КИЕВ, 24 ноя - РИА новости. Украине грозит вспышка дифтерии из-за нежелания взрослых вакцинироваться, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко."Когда из-за COVID-19 в стране активизировались противники вакцинации, статистика по рутинным прививкам тоже ухудшилась. Например, по данным минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии", - сказал он в интервью изданию "Бабель".Министр добавил, что с полиомиелитом проблемы уже начались. По его словам, в октябре на Украине подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного этой болезнью, у полуторагодовалого ребенка.

https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759498592.html

украина

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в мире, украина, киев, виктор ляшко