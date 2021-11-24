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На Украине может вспыхнуть дифтерия, заявил Ляшко
На Украине может вспыхнуть дифтерия, заявил Ляшко - РИА Новости, 24.11.2021
На Украине может вспыхнуть дифтерия, заявил Ляшко
Украине грозит вспышка дифтерии из-за нежелания взрослых вакцинироваться, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:43
2021-11-24T22:43
2021-11-24T22:43
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киев
виктор ляшко
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КИЕВ, 24 ноя - РИА новости. Украине грозит вспышка дифтерии из-за нежелания взрослых вакцинироваться, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко."Когда из-за COVID-19 в стране активизировались противники вакцинации, статистика по рутинным прививкам тоже ухудшилась. Например, по данным минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии", - сказал он в интервью изданию "Бабель".Министр добавил, что с полиомиелитом проблемы уже начались. По его словам, в октябре на Украине подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного этой болезнью, у полуторагодовалого ребенка.
https://ria.ru/20211117/koronavirus-1759498592.html
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в мире, украина, киев, виктор ляшко
На Украине может вспыхнуть дифтерия, заявил Ляшко
Глава Минздрава Ляшко: Украине грозит вспышка дифтерии из-за нежелания вакцинироваться